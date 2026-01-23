La Fundación Bolívar Davivienda abrió la Convocatoria Aflora 2026, un programa de fortalecimiento organizacional dirigido a organizaciones sociales de todo el país que buscan consolidar su sostenibilidad y ampliar su impacto a largo plazo. La iniciativa apunta a acompañar a las entidades sin ánimo de lucro en el paso de una gestión operativa cotidiana hacia una visión estratégica, eficiente y sostenible en el tiempo.

Desde hace más de una década, Aflora se ha posicionado como una apuesta clave para el fortalecimiento del sector social en Colombia. A la fecha, más de 1.300 organizaciones de 27 departamentos han participado en el programa, recibiendo acompañamiento en áreas como estrategia, finanzas, mercadeo, sostenibilidad, gestión de proyectos y desarrollo organizacional.

Para la edición 2026, la convocatoria ofrece dos líneas de acompañamiento, según el nivel de madurez de cada organización. La Ruta de Fortalecimiento está pensada para entidades que necesitan consolidar procesos, gobernanza y estructura interna, mientras que el Reto Aflora está dirigido a organizaciones con mayor desarrollo que buscan acelerar su crecimiento y fortalecer su modelo de sostenibilidad financiera.

¿Cómo es la convocatoria de Davivienda para los emprendedores?

La Ruta de Fortalecimiento incluye acceso a contenidos formativos virtuales diseñados por universidades y expertos del Grupo Bolívar, talleres presenciales con consultores especializados, posibilidad de acceder a convocatorias de recursos financieros y en especie, participación en la Escuela de Directores en alianza con INALDE Business School y el ingreso a una red nacional de organizaciones egresadas del programa.

Por su parte, el Reto Aflora está enfocado en organizaciones de alto rendimiento con ingresos superiores a 100 millones de pesos en 2024 y con indicadores claros de impacto, estrategia organizacional y plan de mercadeo. La Convocatoria Aflora 2026 estará abierta hasta el 1 de marzo de 2026, la participación es gratuita y las organizaciones interesadas podrán postularse desde cualquier región del país, de acuerdo con los requisitos de cada ruta.

Requisitos de Davivienda para participar

Los requisitos para participar son:

Organizaciones constituidas legalmente (RUT – Cámara de comercio – Documentos equivalentes).

Estar constituida como una Corporación, Fundación o Asociación

Con mínimo tres años de constitución.

EEFF con al menos 2 años consecutivos de ingresos

Equipo trabajando en la organización, mínimo 3 personas (bajo cualquier modalidad de contratación legal).

Tener definida su población beneficiaria y que sus actividades guarden coherencia con su misión institucional.

Puede estar ubicada en cualquier parte del país.

