Con el anuncio de aranceles del 30 % por parte del presidente ecuatoriano Daniel Noboa a las importaciones colombianas, el Gobierno de Gustavo Petro no tardó en responder con medidas similares, intensificando así lo que hoy se conoce como la ‘guerra comercial’ entre Colombia y Ecuador. Este conflicto comercial amenaza un intercambio que alcanzó hasta noviembre del año pasado los 3.000 millones de dólares, siendo Ecuador el país con el déficit mayor, cifrado en 1.717 millones de dólares.

La medida adoptada por Colombia incluye un arancel del 30 % a la importación de 20 productos ecuatorianos, entre los cuales se destacan tableros de madera, conservas de atún y camarones, aceite de palma crudo, arroz, frijoles, cacao en polvo y calzado. Esta decisión, que afectará exportaciones por un valor de 250 millones de dólares, fue justificada por la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales. “Es un instrumento transitorio que ayudará a equilibrar el intercambio y proteger la producción nacional”, aseguró en declaraciones a El Tiempo.

Por el lado colombiano, las exportaciones a Ecuador, que alcanzaron 1.717 millones de dólares, son lideradas principalmente por energía eléctrica, medicamentos, azúcares de caña, carburorreactores, vehículos de transporte de personas y café. Sectores como el de los plásticos acumulan envíos anuales de 150 millones de dólares, representando un 10 % del total, según declaraciones del presidente del gremio de plásticos, Daniel Mitchell, al citado medio.

Asimismo, es importante resaltar la actuación de casi 2.700 empresas colombianas que exportan al vecino país. Empresas como XM, Colgate, Hino Motors, Manufacturas Eliot, Renault, Toyota Tsusho y Syngenta se destacan en este ámbito. Sin embargo, debido a este conflicto comercial, las regiones más afectadas son Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Cundinamarca y Nariño. Hugo Rosero, de Acopi Nariño, advirtió sobre un “golpe grande” a productos agrarios y la exposición de “débiles relaciones comerciales con vecinos” en una entrevista con Blu Radio.

Entre las medidas más drásticas adoptadas por Colombia se encuentra la suspensión de ventas de energía eléctrica a Ecuador. Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, argumentó que esta medida, aunque parece atentar contra el ideal de “integración energética y diálogo entre pueblos hermanos”, es necesaria para prevenir riesgos al abastecimiento nacional.

En medio de este conflicto, el secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez Reinel, ha hecho un llamado a la postergación de acciones y ha ofrecido mediación a ambos presidentes.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

