El cruce entre Colombia y Ecuador por las tasas de comercio bilateral tiene un nuevo capítulo debido a un llamado de atención de un actor más que clave en el proceso de la relación entre ambos países.

La Comunidad Andina, organización ante la que hicieron los acuerdos de libre comercio vigentes, lanzó un tajante comunicado con el que espera que se replantee la situación actual de tensión.

“Ante el anuncio de la elevación de tasas en el comercio bilateral entre la República de Colombia y la República del Ecuador, y en el marco de su rol establecido en el Acuerdo de Cartagena, el Secretario General de la Comunidad Andina, Embajador, Gonzalo Gutiérrez Reinel, ha remitido comunicaciones a los Presidentes de ambos países, solicitando la postergación de las medidas anunciadas y poniéndose a disposición para coadyuvar a un diálogo estrecho que permita abordar las preocupaciones de ambos países, privilegiando la integración latinoamericana como base para alcanzar el bienestar de los ciudadanos andinos, en un escenario internacional cada vez más complejo y dinámico”, indicó en un breve texto.

El documento llega en un momento en el que la realidad diplomática para Ecuador y Colombia pasa por un mal momento, en medio de una postura que sorprendió a propios y extraños debido a la relación histórica existente.

Por ahora, queda en vilo el futuro de los anuncios de cada uno de los gobiernos debido al mencionado llamado a los mandatarios por parte de una organización ante la que se llevaron a cabo esos acuerdos.

Lo cierto es que esta surge como una alternativa para intermediar luego de un fuerte cruce de declaraciones que se han presentado horas después de que se hizo oficial ala inesperada determinación del vecino país.

¿Qué pasó entre Colombia y Ecuador por tasas en el comercio?

La relación comercial entre Colombia y Ecuador ha enfrentado recientemente un periodo de alta tensión diplomática debido a la decisión unilateral del gobierno ecuatoriano de elevar 30 % las tasas y aranceles a diversos productos de origen colombiano.

Esta medida, justificada por la administración de Quito como una necesidad urgente para proteger su balanza de pagos y fomentar la industria nacional, ha generado un fuerte rechazo por parte de los exportadores y el Gobierno de Colombia.

El núcleo del conflicto radica en la aplicación de salvaguardias que encarecen significativamente el ingreso de bienes manufacturados, textiles y productos agrícolas colombianos al mercado vecino, rompiendo con los acuerdos de libre comercio vigentes en la Comunidad Andina.

Desde la perspectiva colombiana, este incremento de tasas representa una barrera técnica al comercio que vulnera los principios de reciprocidad y libre competencia regional.

El Ministerio de Comercio de Colombia ha manifestado que estas acciones distorsionan el flujo de mercancías y afectan directamente a las pequeñas y medianas empresas que dependen del corredor binacional.

Ante la persistencia de estas medidas, Bogotá ha elevado consultas formales ante los órganos jurisdiccionales de la CAN, buscando que se declare la ilegalidad de estos cobros adicionales.

La situación ha escalado al punto de que se han planteado posibles medidas de retribución comercial si no se llega a un acuerdo consensuado en las mesas técnicas binacionales instaladas durante este mes.

Ecuador, por su parte, sostiene que la devaluación del peso colombiano ha otorgado una ventaja competitiva artificial a los productos del país del norte, lo que obliga a imponer estas tasas regulatorias para equilibrar el mercado interno.

Esta disputa ha afectado no solo a las grandes empresas, sino también a la logística terrestre en las zonas de frontera como Ipiales y Tulcán, donde el movimiento de carga se ha visto ralentizado por los nuevos trámites aduaneros.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.