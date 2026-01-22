La delicada situación comercial entre Ecuador y Colombia se ha aprovechado conforme el presidente Daniel Noboa de Ecuador anunció la implementación de aranceles del 30 % a productos colombianos. Justificado en una presunta falta de cooperación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, esta decisión propició una respuesta inmediata de Colombia al suspender su venta de energía eléctrica a Ecuador en pro de su soberanía energética. Esto suscita el inicio de una guerra comercial bilateral que podría repercutir en la estabilidad económica regional.

Sigue a PULZO en Discover

El presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Colombiana (CAMECOL), Fredy Ceballos, expresó su desacuerdo hacia estas acciones, al indicar que”los gremios empresariales no fueron consultados” antes de la implementación de estas medidas. Según Ceballos “las coincidencias no existen”, refiriéndose a la relación clave que engloba la cercanía de Noboa con el exmandatario estadounidense, Donald Trump, y el anuncio sobre los aranceles.

Esa tesis fue adaptada por Néstor Morales, quien describió como una “burrada” lo del presidente Noboa, sabiendo de las afectaciones que esto tiene, aunque avaló que el Gobierno Trump pudiera estar detrás de esta medida.

Al respecto, Felipe Zuleta trató de analizar la decisión de Ecuador y justificó la medida adoptada por Noboa en los recientes hechos de inseguridad en la frontera, que incluso ha cobrado vidas inocentes.

Lee También

“Tuvo un plan B y es posible que Marco Rubio esté detrás, pero eso nos pone de una vez a pensar cómo va a salir esa reunión con el presidente Trump. Si su tesis es cierta, que no tendría por qué no serla, es una decisión muy controversial, pero no olvidemos el origen de la decisión. Ecuador está con un problema de orden público en la frontera muy complicado, hace 3 meses se metieron las disidencias y mataron 14 soldados ecuatorianos. Nos hemos convertido en un vecino indeseable”, señaló Zuleta.

Lee También

De acuerdo con los cálculos de Camecol, Ecuador es responsable de importar alrededor de 2.000 millones de dólares anuales de Colombia. Los productos importados, que constituyen en gran medida los insumos esenciales para la industria ecuatoriana, comprenden materias primas, autopartes, plásticos, productos farmacéuticos y derivados del papel. Otra arista del análisis de la entidad se basa en que este conflicto manifestará un gran impacto para Ecuador, y no tanto para Colombia, debido a que las importaciones del vecino país doblan las adquisiciones del nuestro.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.