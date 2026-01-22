El Gobierno de Colombia expresó su enérgico rechazo a la decisión de Ecuador de imponer una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones colombianas, una medida que entraría en vigor el primero de febrero y que, según la Cancillería, es unilateral y contraria a la normativa de la Comunidad Andina (CAN).

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Petro recuerda apoyo energético a Ecuador y anuncia “reciprocidad” ante aranceles de Noboa)

La respuesta oficial se conoció luego de un mensaje del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, en el que se justificó la decisión por supuesta falta de cooperación en materia de seguridad fronteriza, un argumento que Bogotá considera infundado.

El punto más delicado de los aranceles de Ecuador a Colombia

Para Colombia, el aspecto más sensible del anuncio ecuatoriano es que desconoce los compromisos comerciales vigentes dentro de la CAN (Comunida Andina), afecta directamente a los sectores productivos de ambos países y, además, favorece el contrabando y la irregularidad en la frontera.

Lee También

La Cancillería advierte que la imposición del gravamen desdibuja el espíritu de integración que ha regido históricamente la relación bilateral entre los dos países.

Colombia defiende cooperación en seguridad con Ecuador

En su comunicado, el Gobierno colombiano recordó que la cooperación con Ecuador es permanente y basada en mecanismos binacionales consolidados, como la Comisión Binacional Fronteriza (COMBIFRON), las reuniones de mandos regionales de frontera, el mecanismo tripartito de inteligencia militar con Perú y el RAMPOL de altos mandos policiales.

Según el documento, estos espacios han permitido estrategias conjuntas, intercambio de información, capacitación y operaciones coordinadas con resultados operativos relevantes contra estructuras criminales transnacionales.

Entre los datos destacados, Colombia subrayó el incremento sostenido en las incautaciones de cocaína, que pasaron de 86.786 kilos en 2023 a 195.862 kilos en 2025, así como un aumento del 36,7 % en los decomisos en municipios fronterizos con Ecuador.

También se mencionan 26 operativos conjuntos, con capturas, deportaciones y rescates, y la capacitación de 3.891 policías ecuatorianos en lucha contra el narcotráfico.

Comunicado de Prensa – Gobierno de Colombia rechaza la imposición de una tasa de seguridad a las importaciones por parte del Ecuador. pic.twitter.com/j2RlYZG6LK — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 22, 2026

Medidas de Colombia contra Ecuador están sobre la mesa

Aunque el Gobierno colombiano reiteró su plena disposición al diálogo bilateral y constructivo, el comunicado deja abierta una advertencia clave: si Ecuador mantiene la medida, Colombia podría adoptar acciones comerciales en respuesta.

Por ahora, Bogotá hizo un llamado contundente a que Quito desista del arancel, con el objetivo de evitar impactos negativos sobre las economías de ambos países y preservar la relación bilateral, mientras se busca una resolución amistosa del conflicto.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.