El presidente Gustavo Petro reaccionó con un extenso y contundente mensaje a la decisión de Ecuador de imponer un arancel del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia. La respuesta del mandatario colombiano se centró en defender la actuación de su Gobierno en la lucha contra el narcotráfico y en advertir que habrá una respuesta bajo el principio de reciprocidad.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Ecuador impone aranceles del 30 % a importaciones de Colombia y señala al Gobierno Petro)

Petro aseguró que Colombia ha desplegado una ofensiva sostenida contra las economías ilegales en la frontera común. Según afirmó, en esa zona se han incautado más de 200 toneladas de cocaína, se han adelantado centenares de combates y se han recuperado centenares de fusiles, además de fortalecer el control del narcotráfico por mar, tierra y aire hacia el sur del continente.

En su declaración, el presidente subrayó que la cooperación militar con Ecuador ha sido estrecha, y recordó que ya existen centros de articulación de inteligencia en Puerto Leguízamo (Putumayo), Manaos (Brasil) y Leticia (Amazonas), donde también fue inaugurado uno de los radares modernos licitados por su Gobierno.

Lee También

En ese contexto, mencionó la captura en Ecuador de Óscar Alcántara, alias ‘el Mosco’, señalado de participar en el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, y expresó su expectativa de que sea entregado a Colombia.

Petro destaca acciones contra capos del narcotráfico

Petro también señaló que su Gobierno ha entregado a Ecuador grandes capos de bandas y mafias capturados en territorio colombiano, y propuso avanzar de manera conjunta en el control de insumos para el fentanilo en los puertos del Pacífico.

En ese punto, lanzó una invitación directa a Ecuador y a los países del Pacífico americano para acordar un gran tratado de prohibición e incautación de esos insumos, al considerar el fentanilo como una “droga de destrucción masiva de la humanidad”.

Se vienen aranceles para Ecuador desde Colombia

El jefe de Estado recordó, además, el apoyo energético brindado por Colombia cuando Ecuador lo necesitó y defendió la articulación del sistema eléctrico continental como una pieza clave para enfrentar la crisis climática. Frente al anuncio de Quito, fue enfático: Colombia responderá a las palabras del presidente Daniel Noboa conforme a los principios de reciprocidad.

Petro lamentó que la medida se conozca cuando estaba próxima a adelantarse una reunión bilateral de gabinetes entre ambos países y expresó su deseo de que ese encuentro finalmente se concrete, recordando los lazos históricos que unen a Colombia y Ecuador desde la época de la Gran Colombia.

“Responderemos a las palabras expresadas hoy por el presidente Noboa de acuerdo a los principios de reciprocidad”, dijo Petro.

Hemos incautado más de 20O toneladas de cocaína.en la frontera con Ecuador, hemos hecho centenares de combates, y recuperado centenares de fusiles en la frontera. Combatimos a fondo el tráfico de narcotráfico hacia el sur por mar, tierra y aire. Ya logramos varios centros de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 22, 2026

Ecuador anunció aranceles para Colombia

La reacción del mandatario colombiano se dio luego de que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunciara, a través de X, la imposición de una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones desde Colombia, a partir del 1 de febrero.

Noboa argumentó la medida en un déficit comercial superior a 1.000 millones de dólares y en lo que calificó como falta de reciprocidad y de acciones firmes en la lucha conjunta contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.

Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 21, 2026

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.