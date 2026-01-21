La polémica con la Fundación San José se agrandó y ya no está bajo la lupa por el caso de Juliana Guerrero, sino también por los llamados “grados exprés” de algunos funcionarios del Gobierno Petro. La congresista Jénnifer Pedraza publicó facturas en las que se evidencia que Juliana Guerrero pagó, después de su supuesto grado en Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria, los derechos de grado y matrícula por un total de 7,7 millones de pesos, hecho que despertó serias dudas sobre la legalidad del proceso académico.

A esta denuncia se sumó la representante Catherine Juvinao, quien aseguró que al menos 16 entidades del Estado cuentan actualmente con funcionarios que obtuvieron títulos bajo esta modalidad acelerada. Entre los casos conocidos está el de Héctor Julio García Orduz, analista de la Dian, quien habló en exclusiva con El Tiempo, y el de la secretaria del presidente Gustavo Petro, quien, según reveló Cambio y registros del Sigep, se habría graduado de dos carreras —Administración de Empresas e Ingeniería Industrial— el mismo día.

Uno de los puntos que más inquieta a las autoridades y congresistas es que el denominador común en estos casos sería la presentación de una sola prueba Saber Pro para varios programas académicos. La Fundación San José no ha emitido aún un comunicado oficial, pero un asesor de la institución le aseguró a El Tiempo que desde el año pasado ellos mismos denunciaron ante la Fiscalía las irregularidades relacionadas con el grado de Juliana Guerrero.

Según documentos conocidos por ese diario, la universidad entregó a la Fiscalía las facturas de pago de Guerrero y actas en las que un funcionario asumió la responsabilidad por las irregularidades: el entonces secretario general Carlos Gutiérrez. En un oficio que reposa en el ente investigador, el Consejo Académico recomendó la anulación de los títulos al no existir soporte legal que acreditara la presentación y aprobación de las pruebas de Estado obligatorias, señalando además que la rectoría y directivas no tuvieron conocimiento de las actuaciones irregulares.

Sobre los grados exprés, el asesor de la institución explicó que las mallas curriculares de las carreras involucradas son similares en cerca de un 70 % y que a algunos estudiantes se les homologaron materias cursadas en otras universidades. No obstante, aún está por establecer si la ley permite presentar una sola prueba Saber Pro para tres programas. Entre tanto, el Ministerio de Educación confirmó que ya hay una investigación en curso contra la Fundación San José.

