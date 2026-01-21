El reciente caso de Héctor Julio García Orduz, funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que obtuvo cuatro títulos universitarios el mismo día, pone de nuevo en el ojo del huracán a la Fundación Universitaria San José y abre un debate sobre la legitimidad de títulos expedidos a través de procesos acelerados.

Según lo reveló El Tiempo el 20 de enero de 2026, García Orduz, originario de Sogamoso (Boyacá), logró lo que a cualquier estudiante convencional le tomaría una década: obtener títulos en administración de empresas, contaduría pública, ingeniería industrial y marketing internacional en solo un día, el 5 de julio de 2024.

Este asombroso logro ha desatado múltiples inquietudes, no solo sobre la forma en que se obtuvieron los títulos, sino también sobre el compromiso de las entidades del Estado con la calidad educativa y la transparencia en concursos de méritos. En palabras de García Orduz: “Se me acusa como si fuese un delito estudiar”, defendiendo su proceso y desligando su caso del de Juliana Guerrero, quien casi es nombrada viceministra de Juventudes por el presidente Gustavo Petro sin haber cursado materias.

“Entré a la Fundación San José en 2020 y me permitieron cursar las cuatro carreras simultáneamente porque el 60 % de la malla curricular coincidía”, afirmó el funcionario en entrevista con El Tiempo. Explicó que su ingreso a la DIAN fue a través de un concurso de méritos en 2021, sin necesidad de tener títulos profesionales, al haber completado seis semestres de Derecho en la Universidad de Boyacá.

La congresista Catherine Juvinao (Alianza Verde) ha puesto en duda la calidad académica de la Fundación San José y exige investigaciones sobre estas “gabelas educativas”. “Son señalamientos para buscar réditos políticos”, contrataca García Orduz.

Sin embargo, este caso no es aislado. Según la investigación de El Tiempo, otros 23 casos similares están siendo verificados. Todo esto ha reabierto el debate sobre la validez de procesos académicos acelerados, sus implicaciones en el sistema educativo y su utilización para acceder a cargos públicos.

La Fundación San José continúa sin pronunciarse al respecto, aumentando la necesidad de una respuesta y un posicionamiento claro frente a las controversias que hoy la envuelven.

