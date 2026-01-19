La congresista Catherine Juvinao lanzó una seria advertencia que vuelve a sacudir al Gobierno del presidente Gustavo Petro, al revelar lo que calificó como un posible patrón de irregularidades en títulos universitarios de algunos funcionarios públicos.

En una charla con Semana, la representante aseguró que el caso de Juliana Guerrero no sería un hecho aislado, sino apenas el inicio de una situación más amplia.

Dudas por titulación de funcionarios del Gobierno Petro

Juvinao explicó que, si bien reconoce que hay personas con la capacidad de cursar doble titulación de manera simultánea, los antecedentes que ha encontrado superan lo razonable. Según dijo, no se trata de dos carreras afines, sino de combinaciones que, en su criterio, resultan humanamente imposibles de completar al mismo tiempo.

La congresista puso como ejemplo titulaciones simultáneas en administración de empresas, contaduría, ingeniería industrial y marketing internacional, todas obtenidas el mismo día, un escenario que, a su juicio, “tiene toda la pinta de ser un fraude”.

“¿Quién, humanamente, se gradúa de cuatro carreras el mismo día?”, cuestionó Juvinao, al insistir en que este tipo de situaciones deben ser investigadas con rigor, debido a las implicaciones que tendría para la transparencia y la credibilidad del Estado.

Las declaraciones reabren el debate sobre los filtros académicos en los nombramientos públicos y dejan al Gobierno bajo presión frente a posibles responsabilidades administrativas y políticas.

