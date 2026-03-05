Los amigos de lo ajeno cada vez más se idean modalidades para buscar víctimas que caigan en estafas. La más reciente que se dio a conocer ha circulado en Bogotá y menciona una transferencia de 655.000 pesos a través del sistema de pago interbancario Bre-B.

La Secretaría de Seguridad del Distrito mostró cómo es la práctica fraudulenta y detalló las consecuencias de caer en esta misma. A su vez, hizo sugerencias a la ciudadanía para no caer en este tipo de trampas.

Así es el mensaje con el que estafan a personas en Bogotá sobre pago de $ 655.000

Las autoridades mostraron cómo se ve el texto con el que buscan que las personas entreguen datos delicados como sus claves bancarias. Así dice:

“Alberto, Te enviaron $655.000 por medio de (Bre..B) Confirmalos [sic] dentro de 24Hrs [sic] o seran [sic] retornados a su emisor”, dice el mensaje de texto que ha llegado a varios celulares y el cual viene acompañado de un ‘link’.

🚨Cuidado con los falsos pagos por Bre-B. Delincuentes están enviando mensajes de texto como este para engañarlo, con un supuesto abono de dinero y así robar sus claves. ✅No abra enlaces

✅Ignore la urgencia

✅Use su App oficial

✅Proteja su clave

— Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) March 5, 2026

La Secretaría de Seguridad advirtió que es precisamente a través de ese enlace en el que los delincuentes hacen que sus víctimas llenen datos para robarles sus cuentas financieras.

Por ello, el Distrito hace las siguientes sugerencias para no caer en las garras de los pillos:

No abrir el enlace.

Ignorar la urgencia.

Usar la ‘app’ oficial de su respectivo banco u otra entidad financiera.

Proteger la clave.

Bloquear el número del que llega el mensaje y denunciarlo a través de la página de la policía.

¿Cómo detectar que un mensaje de texto es de una estafa?

La misiva digital que dio a conocer la Secretaría de Seguridad tiene varios detalles con los que se puede detectar que hay un posible fraude detrás. Aunque puede confundir al llamar a una persona por su nombre, y no proviene de un número de teléfono común, sí cae en varias imprecisiones.

Para empezar, pone mal el nombre de Bre-B, el cual lo escribe como “Bre..B”. Además de nombrar mal al sistema, emplea de forma incorrecta el uso de los puntos no se deben poner seguidos a menos que sean los tres suspensivos (…).

Por otro lado, en un mensaje de texto tan corto (38 palabras), los criminales tienen un error que es habitual en ellos y los exponen para saber que tratan de estafar: el uso de una ortografía pésima y penosa. Varios ejemplos:

“Alberto, Te enviaron…”, si bien la coma está bien puesta después del nombre, la siguiente palabra debe arrancar en minúscula.

“Por medio de (Bre..B) Confirmalos”, agrega un paréntesis innecesario porque corta la frase. Sumado a ello, arranca con otra mayúscula sin haber puesto antes un punto seguido, además de que comete el pernicioso error de escribir “confírmalos” sin una tilde en la ‘i’, ya que es una palabra esdrújula.

“24 Hrs”, las abreviaciones que no se pueden leer silabeadas, sino deletreadas (como EPS o ARL, por ejemplo), deben escribirse todas en mayúscula. No obstante, la RAE explica que, para referirse a las palabras hora u horas, solo hay que poner la ‘h’ en minúscula ; otros modos de empleo no son válidos.

; otros modos de empleo no son válidos. “Seran”, se debe poner una tilde en la ‘a’, ya que es una palabra aguda que termina en ‘n’.

Al saber esos consejos, los ciudadanos pueden tener sus datos personales más protegidos y evitar caer en los ‘ingenios’ que se inventan los delincuentes.

