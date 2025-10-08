El lanzamiento de Bre-B, el nuevo sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, ha gustado a los colombianos por la posibilidad de hacer transferencias interbancarias en segundos. Sin embargo, también ha abierto la puerta a una nueva ola de estafas digitales que buscan aprovechar el desconocimiento de los usuarios.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: “No es la contraseña”: alertan por confusión con llaves de Bre-B que aprovechan para robarle plata)

El ‘influenciador’ Simón Gómez fue uno de los primeros en advertir sobre los mensajes fraudulentos que circulan desde los primeros días de funcionamiento de la plataforma. “El nuevo sistema de pagos inmediatos del Banco de la República ya está activo y muchas personas no saben cómo funciona. Algunos están aprovechando el lanzamiento para enviar mensajes falsos y cometer estafas bancarias. No caigas”, alertó Gómez en sus redes sociales.

Los ciberdelincuentes están utilizando mensajes de texto, llamadas telefónicas y correos electrónicos falsos para engañar a las personas y obtener su información personal.

Lee También

Una de las modalidades más comunes es el envío de un mensaje que dice: “Bre-B te informa que recibiste una transferencia de **, tienes un lapso de 24 horas para aceptar antes de que se cancele”.

#colombia #bancos #precaución ♬ original sound – Simón Gómez @corcobein ⚠️ TENGAN CUIDADO CON BRE-B ⚠️ El nuevo sistema de pagos inmediatos del Banco de la República ya está activo y muchas personas no saben cómo funciona. BRE-B permite hacer pagos automáticos y transferencias entre bancos en segundos, pero algunos están aprovechando el lanzamiento para enviar mensajes falsos y cometer estafas bancarias. No caigas. Aprende cómo usar BRE-B de forma segura. 🚨 Están circulando mensajes de texto y llamadas falsas diciendo que te ayudarán a activar BRE-B o tus llaves de pago. El Banco de la República nunca te pedirá datos por mensaje ni enlaces externos. Si quieres activar BRE-B, hazlo directamente desde la aplicación de tu banco. Así podrás hacer pagos inmediatos sin correr riesgos y con total seguridad financiera. 💳 Comparte este video para que más personas conozcan qué es BRE-B, cómo funciona este nuevo sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, y cómo evitar las estafas digitales que ya están apareciendo. Mantente informado, protege tus datos y ayuda a que todos aprendamos a usar BRE-B con precaución y responsabilidad. #breb

El Banco de la República ha reiterado que nunca solicita datos personales, claves o códigos de verificación a través de mensajes o enlaces externos. Además, recordó que toda activación de Bre-B debe hacerse directamente desde la aplicación o página web del banco donde el usuario tenga su cuenta.

Los expertos señalan que estas prácticas corresponden a dos modalidades conocidas: el “phishing” y el “smishing”. En el primer caso, los delincuentes se hacen pasar por entidades financieras mediante correos o mensajes con asuntos alarmantes, como: “Tu cuenta será bloqueada”, “Detectamos un intento de ingreso desde otro dispositivo” o “Confirma tu transferencia aquí”. El propósito es inducir a la víctima a ingresar a un enlace fraudulento o entregar su información confidencial.

Por su parte, el “smishing” se hace mediante mensajes de texto enviados desde números no oficiales. Aprovechan campañas o novedades —como el registro de llaves de pago— para ganar credibilidad y persuadir a los usuarios de hacer clic en enlaces sospechosos que pueden comprometer su seguridad.

Lee También

¿Qué es Bre-B y cómo enviar plata?

El Banco de la República emitió una serie de recomendaciones para prevenir fraudes durante esta etapa de adaptación:

No es necesario aceptar una transacción para registrar una llave.

El registro de llaves no tiene costo.

La zona Bre-B se encuentra dentro de la aplicación o página web de su entidad financiera.

La llave no es la contraseña.

No descargue ninguna aplicación adicional.

Bre-B no tiene cuentas oficiales en redes sociales.



Ante cualquier duda o irregularidad, la entidad recomendó consultar directamente con el banco o institución financiera antes de hacer cualquier acción.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.