Frisby España quiere sacar adelante su estrategia de usar las marcas de Colombia en España bajo la modalidad de “alianza”, aunque ninguna de las grandes se le quiere medir, pues la empresa europea ha usado unas artimañas que no han sido bien vistas entre los colombianos.

En un comunicado emitido recientemente, la empresa española anunció que dejará de ofrecer la malteada de Chocoramo que había empezado a vender hace unas semanas. “Hemos decidido interrumpir el aprovisionamiento del producto Chocoramo”, dice el texto.

Y es que Ramo, dueño de ese tradicional producto colombiano y que ya había emitido un comunicado, no quiso aceptar ninguna alianza con la empresa española -juzgada por usar el nombre de la marca colombiana de pollo Frisby y hasta usar colores parecidos-, razón por la que el uso del tradicional ponqué provocaba debate.

Aunque Frisby España aseguraba que ellos podían hacer la malteada porque compraban el producto legalmente, lo cierto es que sí estaban usando el reconocimiento del Chocoramo para darse visibilidad.

Pero la realidad es que la empresas más grandes de Colombia pareciera que no quieren trabajar con una empresa española que ha sido fuertemente cuestionada por sus acciones. Según dice el comunicado, Juan Valdez, la reconocida marca de café, también se negó a colaborar con ellos. Y es que esa decisión parece lógica, pues la empresa de café colombiano ya tiene locales en España que son visitados por locales y extranjeros, así que no necesitan de esta alianza para darse a conocer en territorio español.

Así las cosas, la realidad es que a Frisby España, parece, se le cierran las puertas con las grandes empresas colombianas, pues su forma de darse a conocer no ha sido la más amable. Este es el comunicado de la empresa europea:

#Internacional | Frisby España anuncia que la malteada de Chocoramo sale del Menú.

De acuerdo con las declaraciones otorgadas a la W, el empresario Charles Dupont aseguró que “aunque intentaron contactar con Productos Ramo anteriormente para hacer una colaboración, se mostraron… pic.twitter.com/yn4eRZcndC — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 8, 2025

