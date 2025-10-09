En las últimas horas, el nombre de Copetran, una de las empresas de transporte terrestre más reconocidas de Colombia, se volvió tendencia en redes sociales.

Sin embargo, esta vez no fue por un nuevo servicio, ni por un problema logístico o un accidente, sino por una insólita razón: un insulto en medio de la pelea entre Betsy Liliana Díaz y Dayana Jaimes, figuras muy conocidas en el mundo del vallenato por su relación con la familia de Diomedes Díaz.

La polémica estalló luego de que se filtraran unos audios en los que Betsy Liliana Díaz, exesposa del ‘Cacique de La Junta’, se refería a Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, con palabras subidas de tono y una frase que rápidamente se hizo viral: “Esa es como la perra de Copetran”.

La expresión, aunque no tenía ninguna relación con la empresa de buses, bastó para que Copetran se convirtiera en tendencia en X (antes Twitter) y otras redes sociales.

Cientos de usuarios empezaron a bromear con la mención, a compartir memes y a involucrar a la marca en el escándalo familiar.

Mientras la discusión entre Betsy Liliana y Dayana Jaimes seguía acaparando titulares por los audios, amenazas y denuncias, la compañía de transporte, en lugar de ignorar la tendencia o lanzar un comunicado de defensa, decidió unirse al humor del momento y convertirlo en una oportunidad de ‘marketing’.

La empresa publicó un video jocoso, en el que mencionó que la situación no tenía nada que ver con ella, pero no por eso iban a ignorarla.

“Acá escuchamos pero no juzgamos y premiamos tu fidelidad. Regalamos 5 tiquetes de ida y regreso a cualquier destino terrestre”, indicaron en la publicación, que iba a acompañada con un meme alusivo a los chismes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por COPETRAN LTDA. (@copetranltda)

El tono del mensaje, que apeló al humor y la cercanía, ayudó a humanizar la marca y a reforzar su conexión con los usuarios, en lugar de dejar que la tendencia se volviera en su contra.

Aunque la pelea entre Betsy Liliana Díaz y Dayana Jaimes sigue provocando polémica —por los audios filtrados, las acusaciones cruzadas y las denuncias legales—, lo cierto es que Copetran terminó siendo la gran ganadora en medio del caos digital.

Su rápida reacción demostró cómo una buena estrategia de comunicación puede convertir un escándalo ajeno en una oportunidad para conectar con el público y reforzar una imagen cercana, empática y divertida.

