En redes sociales abundan los creadores de contenido que buscan impresionar con lujos o retos extremos, pero también hay quienes se dedican a llevar esperanza a los más necesitados.

Uno de ellos es Camilo Cifuentes, un ‘tiktoker’ colombiano que se ha hecho conocido por su espíritu solidario y por grabar videos ayudando a personas en condición de vulnerabilidad.

Aunque se desconoce su identidad real —pues prefiere mantenerla reservada—, su trabajo es ampliamente reconocido por sus miles de seguidores.

Pero en su más reciente publicación en TikTok, Cifuentes vivió un momento que ha conmovido a toda su comunidad. En el video, el creador de contenido se acercó a un adulto mayor que tenía un pequeño puesto ambulante y le pidió unas galletas de regalo.

Sin pensarlo dos veces, el anciano accedió y se las entregó con amabilidad. Sin embargo, lo que parecía un gesto sencillo se transformó en una verdadera lección de generosidad.

Después de entregarle las galletas, el adulto mayor le ofreció también aguapanela, bebida tradicional en Colombia, para acompañar su merienda. Pero la sorpresa no paró allí: lo invitó a almorzar y terminó llevándolo hasta su casa.

Según se ve en el video, una vez en su vivienda le sirvió algo de tomar, demostrando que su hospitalidad no tenía límites.

Acá, las imágenes de lo ocurrido:

El clip se viralizó rápidamente y desató cientos de comentarios. Varios usuarios en redes coincidieron en que Cifuentes, quien usualmente es reconocido por sus gestos altruistas, esta vez encontró a alguien “más generoso que él”.

Muchos resaltaron que, en un país con altos índices de desigualdad, estas historias demuestran que la bondad no depende de tener grandes riquezas, sino de un corazón dispuesto a compartir.

“Camilo siempre nos enseña que ayudar es un acto de amor, pero este señor le dio una lección a él y a todos nosotros”, escribió una internauta. Otro comentó: “Esto me devolvió la fe en la humanidad”. Los elogios también se dirigieron al anciano, quien sin saber que estaba frente a un creador de contenido viral, actuó de manera desinteresada.

Este episodio no solo reforzó la imagen positiva de Camilo Cifuentes, sino que también mostró que la solidaridad es contagiosa. Su video se convirtió en un recordatorio de que, a veces, quienes menos tienen son los que más comparten, y que un gesto sencillo puede transformar el día de alguien más.

