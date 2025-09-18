El pasado 17 de septiembre estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETis) número 78 en Altamira, Tamaulipas (México), protagonizaron incidentes de agresión física y verbal en contra del director del establecimiento, Julio César Barrón Morales. Este altercado fue el resultado de denuncias de acoso sexual que varias alumnas habían interpuesto en su contra y que derivó en protestas escolares que desembocaron en violentos enfrentamientos.

El hecho, que fue ampliamente difundido en redes sociales, mostraba a un gran número de estudiantes agrediendo al director dentro de las instalaciones de la institución. Algunos de ellos lo golpeaban mientras que otro grupo ocasionaba destrozos en el inmueble, como romper ventanas y mobiliario.

La violenta reacción estudiantil surgió luego de protestas pacíficas que reclamaban respuestas sobre las acusaciones de acoso sustentadas contra Barrón Morales. “La protesta debería haber mantenido un carácter pacífico. No buscábamos un linchamiento, sino una solución justificada a las denuncias”, dijo una de las madres que presentó en derechos humanos una queja formal contra el director por el acoso que su hija sufrió en el plantel.

Las tensiones dentro de la institución se evidenciaron cuando los alumnos irrumpieron en la oficina del director, escalando la situación hasta devolverse en violencia. Según las imágenes difundidas, se observa cómo un grupo de estudiantes intervino violentamente, mientras otros grababan la escena.

Ante este suceso, la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) en Tamaulipas condenó la violencia ejercida contra el director, enfatizando su compromiso con la seguridad de toda la comunidad educativa. Asimismo, anunció que los incidentes serían turnados a las autoridades correspondientes para su investigación.

Al respecto, la Vocería de Seguridad estatal comunicó que las autoridades locales están llevando a cabo las investigaciones pertinentes y que se implementaron medidas de seguridad para proteger tanto al personal docente como a los estudiantes.

Esta institución ya había estado en el centro de controversias en el 2020, cuando se presentaron denuncias contra Julio César Barrón Morales por presuntamente acosar laboral a maestros, desviar recursos y otras irregularidades. Además, en años anteriores, se registraron casos de violencia e intimidación contra alumnas dentro del plantel.

