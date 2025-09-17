Mhoni Vidente advirtió que México enfrentará semanas complicadas tanto en lo climático como en lo sanitario. En una transmisión con El Heraldo de México, aseguró que este ciclo estará marcado por fenómenos extremos y la reactivación de virus respiratorios.

La vidente señaló que Virgo mantiene una conexión con las fuerzas de la naturaleza, lo que podría derivar en lluvias torrenciales, inundaciones y posibles desastres naturales. “El agua no nos da tregua, inundado Monterrey, inundado Sonora, Michoacán… una cosa de agua increíble, y eso que no han llegado los huracanes. No empieza, sino hasta después del 14”, explicó en lo recopilado por Semana.

Mhoni Vidente dijo que se reactivaría el COVID-19

Además de los temblores leves que se han sentido en los últimos días, Mhoni advirtió que el clima frío se adelantará y traerá consigo una consecuencia preocupante: la reactivación de la COVID-19 en México. Según dijo, será clave reforzar cuidados, consumir vitaminas y prevenir descuidos para evitar contagios.

“El frío que nos va a hacer, el frío se va a adelantar… reactivando la COVID-19. Hay que cuidarse, va a haber mucho virus a partir de octubre, más que todo el 31 de octubre, en Halloween. Caerá la Luna Llena y será Luna de sangre”, aseguró durante la transmisión.

Sus declaraciones llegan en un momento en que México ya enfrenta dificultades por lluvias e inundaciones en varias regiones. La astróloga insistió en que los meses que vienen demandarán mayor atención y autocuidado por parte de la población.

Mhoni Vidente había hablado de temblores en México

La vidente ya había sorprendido con fuertes predicciones para Latinoamérica en el segundo semestre de 2025. Según la astróloga, septiembre será un mes marcado por un “hecho crudo” y una tragedia de gran magnitud, relacionada con desastres naturales, terremotos de alto grado y caos climático en la región. Sus advertencias apuntan especialmente a México y el Caribe, donde podrían registrarse huracanes intensos y catástrofes inesperadas. Incluso mencionó la posible caída de un avión en Jalisco o Sinaloa, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

La vidente aseguró que habrá sismos en fechas clave como el 14, 19, que ya no pasó, y 21 de septiembre, con epicentros en Oaxaca o Michoacán y magnitudes de entre 6.6 y 7.1. También recordó que antes ya había anticipado un cataclismo relacionado con el agua, lo que coincidió con los tsunamis ocurridos en Rusia el 30 de julio tras un terremoto de 8.8. Estas visiones, que incluyen además advertencias sobre cambios políticos y climáticos, han despertado reacciones divididas entre quienes creen firmemente en sus anuncios y quienes las reciben con escepticismo.

