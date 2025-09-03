Las predicciones de Mhoni Vidente siempre generan revuelo, y la más reciente no ha sido la excepción. Para septiembre de 2025, la astróloga cubana encendió las alarmas entre sus seguidores al advertir sobre un posible suceso que podría empañar una de las celebraciones más importantes en México: las fiestas patrias.

La inquietud se ha multiplicado en redes sociales, pues muchos consideran que sus vaticinios, aunque polémicos, han resultado acertados en diferentes ocasiones, lo que otorga mayor credibilidad a sus palabras.

Durante una intervención en El Heraldo de México, Mhoni habló de un inminente “cataclismo” que describió como un desastre natural de gran magnitud. Sus declaraciones coincidieron con otras predicciones que ya había compartido en semanas anteriores, en las que advertía sobre fenómenos naturales que podrían impactar fuertemente al planeta.

La vidente señaló que en septiembre habría que estar particularmente atentos, pues vislumbraba un escenario de caos en medio de las festividades de independencia.

Mhoni Vidente lanza advertencia para el 15 y 16 de septiembre

A través de sus redes sociales, donde acumula miles de seguidores que siguen sus transmisiones y publicaciones, Mhoni Vidente lanzó una advertencia a México, que rápidamente se viralizó

“Veo una tragedia para el 15 o 16 de septiembre, algo relacionado con un atentado durante las celebraciones de la independencia en México. Hay que estar alertas”.

Estas palabras provocaron preocupación inmediata entre los internautas. Para muchos mexicanos, las celebraciones patrias representan uno de los momentos más significativos del año, con eventos masivos en plazas, calles y espacios públicos de todo el país. Por eso, la posibilidad de que un hecho violento empañe la fiesta ha generado comentarios de miedo y especulación.

Según Mhoni, el riesgo estaría ligado a posibles ataques armados o explosiones que podrían transformar un día de alegría nacional en una jornada trágica. Aunque no ofreció más detalles sobre el lugar exacto, sus declaraciones han sido interpretadas como un llamado a extremar precauciones durante las festividades.

La predicción de Mhoni Vidente cumplida sobre el terremoto y tsunami

Parte de la preocupación que despiertan los mensajes de Mhoni Vidente se debe a que, en el pasado reciente, varias de sus advertencias parecieron cumplirse con gran exactitud. Un ejemplo de ello ocurrió en julio de 2025, cuando un terremoto de 8.8 grados sacudió una zona del planeta y activó alertas de tsunami en diferentes costas, incluyendo algunas en Colombia.

Lo más sorprendente para sus seguidores fue que la vidente había hablado de este hecho con semanas de anticipación. En una de sus intervenciones públicas mencionó que veía un sismo de gran magnitud en territorio asiático, que provocaría fuertes movimientos de agua y tsunamis en varias naciones del Pacífico.

Aunque no precisó el punto exacto, sí advirtió que el sudeste asiático estaría en riesgo, señalando particularmente a Taiwán como una de las regiones más afectadas por el incremento del nivel del mar.

Cuando el terremoto ocurrió y se confirmaron los temores sobre posibles tsunamis, muchos usuarios recordaron sus palabras, compartieron los videos de sus predicciones y afirmaron que la exactitud de los datos —incluso la magnitud del sismo— no podía ser una coincidencia. Este episodio reforzó la idea de que sus advertencias deben ser tomadas en serio.

