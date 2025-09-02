La inseguridad en Bogotá sigue siendo una de las problemáticas que más golpea a los ciudadanos. En este sentido, en un video que circula en redes sociales quedó registrado el robo de un celular un turista y creador de contenido mexicano conocido como Soy Toledo.

Se encontraba en compañía de Richard Evans, quien se encontraba vestido como la protagonista de la famosa novela escrita por Fernando Gaitán. Mientras posaba para una foto frente a una de las locaciones de la producción, pasó un sujeto en una motocicleta y se llevó un teléfono móvil.

Un grupo de personas se encontraba al frente de la casa donde se grabó una gran parte de la novela, pero la tranquilidad del momento fue interrumpida por el ladrón que huyó como si nada.

La grabación muestra que una mujer estaba tomando las fotografías cuando pasó el delincuente que subió la moto al andén y cometió el robo en cuestión de segundos. Aunque Evans intentó detenerlo, no fue posible por la velocidad que llevaba.

¿Dónde queda la casa de ‘Betty, la fea’?

La icónica vivienda de Beatriz Pinzón Solano, protagonista de “Yo soy Betty, la fea”, se encuentra en la Carrera 18a #43a-59, en el barrio La Soledad de Teusaquillo (Bogotá). Este sector tradicional de la capital es conocido por su arquitectura republicana y su ambiente residencial.

Es fácilmente reconocible por los fanáticos de la novela y sirvió como uno de los escenarios más memorables de la producción, especialmente en las escenas familiares.

Con el paso del tiempo, la casa se ha convertido en un lugar de interés turístico, visitado por admiradores nacionales e internacionales que desean revivir parte de la magia de la telenovela. Aunque se trata de una propiedad privada, su fachada sigue siendo un ícono cultural vinculado al legado de una de las telenovelas más vistas de la historia.

