La presentadora y actriz Elianis Garrido decidió hablar sobre un episodio doloroso de su vida, al revelar que la primera cirugía en su nariz no fue producto de un deseo estético, sino la consecuencia directa de una agresión por parte de un exnovio.

¿Qué le pasó a Elianis Garrido en la nariz?

En medio de su relato, la barranquillera confesó que, por primera vez públicamente, se atrevía a contar lo ocurrido:

Elianis explicó que, aunque la cirugía nasal se dio por una necesidad médica, su verdadera inconformidad física en la adolescencia estuvo relacionada con sus senos. A los 18 años, presionada por los estándares de belleza de finales de los años 90 y por su aspiración de convertirse en modelo, pensó que debía encajar en una imagen “perfecta” para tener oportunidades en castings y pasarelas.

“Era una estúpida de 18 años, mirando revistas y cuadernos de los 90 donde todo era perfección. Yo quería ser modelo y pensaba que debía llegar a los ‘castings’ con ese cuerpo ideal. Hoy les digo: si usted quiere hacerse una lipo, hágasela, pero primero mire los riesgos. Es su cuerpo, no deje que otro opine o le diga que está mal”, afirmó.

La presentadora también se refirió a los señalamientos que recibe constantemente en redes sociales por sus cirugías. Admitió que ha pasado por varios procedimientos y que no siente vergüenza por ello, pues cada intervención ha sido una decisión personal.

“Sí, claro. Lo voy a seguir haciendo porque es mi plata, es mi cuerpo, es mi tiempo y es mi dolor. Nadie debe opinar del cuerpo de otro. Yo no tengo por qué meterme en la decisión de otra persona”, aseguró con firmeza.

Elianis fue enfática en que, aunque está expuesta al escrutinio público por su trabajo en medios, no tiene por qué tolerar insultos o burlas. Para ella, las redes sociales son un espacio que maneja a su manera, y no duda en bloquear a quienes la atacan:

“Ese cuento de que uno tiene que aguantar insultos conmigo no va. Si me echan basura, yo saco a esa persona. No me interesa la polémica por una foto mía; la gente no conoce mi historia ni mi vida”.

Más allá de lo estético, la actriz reconoció que durante su juventud atravesó momentos difíciles de autocrítica y exigencia extrema. En esa etapa incluso llegó a experimentar conductas dañinas como el vómito inducido, afectando su salud física y emocional.

Esa situación la llevó a buscar ayuda profesional y a reconocer que la vida real dista mucho de la “perfección” que se muestra en redes sociales. Hoy, asegura, aprendió a priorizar su bienestar y a aceptar que su proceso es tan válido como el de cualquier otra mujer.

En medio de estas reflexiones sobre belleza, imagen y resiliencia, Elianis también ha resaltado el papel de su familia en su formación. Criada en un hogar de raíces humildes, la presentadora asegura que los valores inculcados por sus abuelos y su madre fueron determinantes para convertirse en la mujer que es hoy.

La pérdida de su abuelo, figura clave en su vida, marcó un momento de gran dolor, pero también la impulsó a ser más fuerte y a asumir un rol de apoyo para su familia. Ese sentido de pertenencia y orgullo por sus orígenes la acompaña en cada paso de su carrera.

Al hablar sin miedo de sus cirugías, de su lucha interna y de su pasado, la actriz envía un mensaje poderoso: la belleza es un proceso personal, el cuerpo es una decisión propia y la vida real no se mide por los estándares irreales de las redes sociales.

