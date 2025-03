Elianis Garrido es considerada como una de las presentadoras más queridas de la televisión. Apareció en la escena gracias a un ‘reality’ llamado ‘Protagonistas de novela’ que la dejó inmersa en una terrible polémica por agresión.

Sin embargo, eso solo fue el inicio, ya que posteriormente logró crear una gran carrera y se quedó en la mente de varios televidentes gracias a su puesto en ‘Lo sé todo’, programa en el que estuvo cinco años.

Ahora que se retiró, tiene varios proyectos en mente, pero van más encaminados hacia su vida personal, como por ejemplo, darle prioridad a su matrimonio y familia.

¿A qué edad tuvo cáncer Elianis Garrido?

Pero las cosas no son tan sencillas para ella, teniendo en cuenta que ha tenido problemas físicos que le han impedido quedar embarazada. Elianis Garrido enfrentó un cáncer cuando tenía 27 años, en 2015, lo que afectó sus ovarios.

A pesar de las adversidades, considera que la pelea no está perdida. De hecho, confiesa que ya está lista para convertirse en mamá:

“Ser mamá es mi proyecto de vida más importante y necesito sentirme preparada. Si Dios lo manda, sé que lo voy a enfrentar con amor, no con miedo. Ya estoy lista, pero mi salud lo ha impedido. Este año no creo que sea posible, pero es un proyecto a corto plazo. Si no se da, también estoy preparada para no serlo”.

Precisamente por eso, entiende que la ayuda externa debe ser algo obligatorio, por lo que ha puesto varias opciones en la mesa: “Si Dios decide que no puedo ser mamá físicamente, no voy a someterme a tratamientos extremos, no voy a imponer mi voluntad sobre la voluntad de Dios. No voy a correr. Yo creo en los milagros y soy una mujer de fe y para quien tiene fe no hay miedo”.

Finalmente, aclaró que la opción de la adopción y de la subrogación están sobre la mesa, ya que considera que todos los niños merecen un hogar.

