Este lunes 30 de septiembre se acabó el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, luego de seis años de emisión ininterrumpida por el Canal 1. Ariel Osorio, entre lágrimas, se despidió delante de sus compañeros y televidentes con el siguiente mensaje:

(Vea también: “Este momento nos duele”: el ‘Gordo’ Ariel, en lágrimas, anuncia que se acaba ‘Lo sé todo’)

“Hemos sido un canal de conexión importante y hemos contribuido a la industria durante todos estos años. Aunque existe esperanza y la posibilidad de volver a conectarnos, la verdad es que no sabemos qué nos depara el futuro. Infortunadamente hoy debemos decir adiós”, explicó Ariel en cámara.

El ‘Gordo’ Ariel contó la verdad sobre por qué se acabó ‘Lo sé todo’

El presentador de entretenimiento en entrevista con ‘El Klub’, de ‘La kalle’, dio su versión sobre la cancelación del programa.

“Lamentablemente, uno se convierte en un simple número en cualquier compañía y eso le pasa en todos los medios de comunciación. Yo empecé a notar ciertos movimientos sospechosos, pero yo dije: ‘A mí no me engañan, aquí hay algo raro y a mí no me meten los dedos a la boca”, contó Osorio.

Luego, contó: “Cuando pasa más de un mes y empiezan a retirar un computador, una cosa, que la otra y mi silla, dije: ‘Es evidente que algo no está bien'”.

Desde el principio, Osorio fue muy profesional y empezó a averiguar qué era lo que estaba pasando. Y le dijeron que había una alianza de contenido, entonces conversó con el presidente de Canal 1, Ramiro Avendaño.

“Hablé con el presidente del canal y me dijo el lunes 30 de septiembre que el programa llegaba a su fin y que yo no iba mañana al aire. Estuve contratado por prestación de servicios, siempre con la mejor actitud durante siete años en ‘Lo sé todo‘, y llevando el entretenimiento a los hogares colombianos”, contó Osorio.

Después, contó: “Por mi parte no hay tema legal con el canal, soy un tipo que le gusta trabajar y tengo el talento para hacerlo. Cuando me bajan los documentos para firmar yo no he podido hacerlo porque necesito una asesoría de un abogado para continuar con el proceso”.

Lee También

Por otro lado, el presentador dijo que existen muchas personas que están interesados en él y en el programa y necesitan de su talento, entonces hay opciones de trabajo que contará más adelante.