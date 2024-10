Por: LA CHISMOSA

A pesar de que hace un buen tiempo se estaba hablando del final del programa ‘Lo sé todo’ en el Canal 1, ante cambios de presentadoras y de horarios, se había mantenido dando la pelea en el rating de las tardes de la televisión colombiana.

(Lea también: “Este momento nos duele”: el ‘Gordo’ Ariel, en lágrimas, anuncia que se acaba ‘Lo sé todo’)

Pero el lunes 30 de septiembre del 2024 se dio la noticia y varios de los integrantes del programa se pronunciaron, pero también dejaron otros mensajes en sus redes sociales.

Uno de ellos fue Ariel Osorio, más conocido en el mundo de la farándula como ‘el Gordo Ariel’, que conducía el espacio desde hace 6 años, 8 meses y una semana, según las cuentas que él mismo hizo en una de sus publicaciones. Y el otro que se manifestó en Instagram fue Omar Vásquez, periodista y actor, que se había vinculado hace poco tiempo al espacio y días atrás ya había dado indicios de que no volvería después de unas vacaciones.

¿Qué dijo Ariel Osorio por el final de ‘Lo Sé Todo’?

En la emisión del programa, ‘el Gordo’ se manifestó con sinceridad y mucha tristeza, ya que estaba conduciendo por última vez este proyecto. Pero en redes dejó otros mensajes, hablando de varios temas que no mencionó al aire.

Una de estas cosas fue una especie de ‘vainazo’ por el ‘Premio India Catalina’ que ganaron un par de años atrás y lo hizo mostrándolo exhibido en las instalaciones del Canal 1:

“Hay reencuentros que te emocionan mucho, por ejemplo, casi no he venido mucho acá en la sede principal del Canal 1. Resulta que hace un tiempo, hace como 2 años estuvimos nominados a mejor programa de variedades del canal. ¡Ahí está nuestro india Catalina! Qué bonito, ¿no?”.

Hay muchos rumores sobre lo que será el futuro del canal, de los programas y de la parrilla de contenidos que se estrena el 1 de octubre, pero mientras se confirma todo lo que se menciona, las despedidas han sido muy emotivas. Y la de Ariel Osorio tuvo momentos nostálgicos, mostrando el logo del programa, recordando que el formato viene del exterior y recordando a los que pasaron en estos años por el programa:

“Gracias a ‘Lo sé todo’, gracias a la gente de Puerto Rico que trajo este formato a Colombia, gracias a Canal 1, a todos los miembros que hicieron parte del Canal 1 antes, durante y ahora. A nuestros compañeros, a los periodistas que pasaron por aquí, a mis compañeras, a las presentadoras que pasaron por aquí, a los directivos, a todos”.

Pero con ese estilo ‘picante’ y que le dio tanto éxito, también varios problemas, el presentador mencionó que si el programa no gustara o no tuviera audiencia, no estaría al aire todavía y lo hizo mientras enviaba palabras a los televidentes y seguidores:

“Sobre todo, gracias al público, que si no consumen ‘lo sé todo’ y no les gusta ‘Lo Sé Todo’, no hubiesen aguantado tanto. Son más de 6 años, casi 7 años. Chao… Chao, ‘lo sé todo’, gracias por todo, te amo. Gracias por mantenerme vigente, tanto tiempo al aire en este programa”

Y por si fuera poco, ya en el camerino del canal y compartiendo sus últimos momentos como compañeros, hubo una entrega de regalos retrasada por el mes del amor y la amistad. Pues en esa entrega de regalos, Ariel Osorio grabó unos segundos y volvió a mandar otro mensaje entre líneas sobre la situación de quedar desempleados:

“Jugamos al ‘amigo secreto’, qué lindo día… No puede ser, imagínate. El día que nos despedimos del programa, jugando al ‘amigo secreto’, en vez de que entre plata, está saliendo (risas)”

Omar Vásquez reaccionó por el final de ‘Lo Sé Todo’

A pesar de que muchos afirman que había sido sorpresivo el anuncio, Omar Vásquez ya había dejado saber que no volvería al programa después de sus vacaciones, pero solo hasta el lunes 30 de septiembre se pronunció oficialmente con el siguiente texto en una imagen de Instagram: “Pues ahora es oficial: hoy fue el último programa de ‘Los Sé Todo Colombia’, los quiero mucho (emoticón de tristeza)”.

Y después, en un video en sus historias, el mismo periodista se manifestó con sinceridad:

“Amores, ahí está la explicación que me estaban pidiendo de por qué estaba tan emotivo si solo me iba de vacaciones. Pues ya sabíamos lo que se nos venía, era un secreto a voces que el programa iba a llegar a su fin…”

Presentador Omar Vásquez negó malos resultado de ‘Lo Sé Todo’

Pero así como hizo Ariel Osorio, Vásquez también indicó que el programa estaba en el mejor momento de su historia de casi 7 años, dejando un vainazo para los que tomaron la decisión de no continuar el espacio:

“Quizás, en uno de los mejores momentos, si no, en el mejor momento de ‘Los Sé Todo’, pero hay cosas que están por encima de nosotros. Simplemente, hay una aceptación de lo que el universo quiera para nosotros… Gracias a todas las personas que estuvieron ahí, conectadas, a los que me acompañaron en esta aventura donde aprendí muchísimo. Solo gratitud, por poder presentar un programa en vivo, en las tardes, por poder contar historias como quería contarlas”

Con gran solidaridad, Vásquez mandó un sentido mensaje a los que fueron sus compañeros en esta corta experiencia en el programa de televisión, que se emitió en las tardes del Canal 1 y que tuvo muchos nombres de peso:

“Mucha gratitud con todo el equipo de trabajo y un abrazo a todos los compañeros, yo sé que están con muchas emociones encontradas. Desde aquí, un besote, y nos vemos en la próxima”

Las publicaciones del periodista también apuntaron a la oportunidad que tuvo para hablar de temas polémicos y que normalmente no son tan bien recibidos, tal es el de la comunidad LGBTIQA+ y por eso sacó un video en el que recordaba sus momentos en el programa, un compendio de comentarios que estaba recibiendo y acompañó esto con algunos textos: “Gracias, ‘Lo Sé Todo Colombia’… Los leo desde hace varios días con los ojitos encharcados. Y lleno de gratitud. Gracias. Si en algo serví, entonces, valió la pena. Dios les pague”.

Para cerrar la despedida, Vásquez mostró ese personaje de una mujer que dejaba salir en varios momentos, se trata de Diva Rebeca. Y al mostrar un video de esa caracterización en vivo, el comunicador resaltó que eso también fue importante: “Nos dimos el gusto de abrir camino”.