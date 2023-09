La supuesta revelación de una foto privada de Nanis Ochoa y Danny Marín, durante el programa ‘Lo sé todo’, terminó siendo un montaje para promocionar un lanzamiento del mencionado cantante. Pero la idea no terminó muy bien, ya que el público tomó muy mal lo que dijo el presentador Ariel Osorio en su actuación y fue peor cuando los mismos televidentes supieron que todo era actuado.

El caso pasó de ser de un supuesto acoso y maltrato laboral, a una ‘fake news’ que no solo arrastró al programa, a los implicados, sino también al mismo Canal 1. Y por eso, con su estilo particular y echando ‘vainazos’, Elianis Garrido salió en defensa de todos los que estuvieron en esta promoción que no salió nada bien.

(Vea también: Falsa renuncia de Nanis Ochoa en ‘Lo sé todo’ le salió muy mal a Canal 1)

Elianis Garrido explicó el escándalo falso de Nanis Ochoa y Ariel Osorio en ‘Lo sé todo’

Como Elianis Garrido no estuvo en toda la actuación de la revelación de las imágenes, por Ariel Osorio, y de la renuncia falsa de Nanis Ochoa, fue la encargada de abrir el programa y reiteró las disculpas a los televidentes. Sin embargo, indicó que todo era parte de una estrategia y justificó esta idea, además aclaró que no hubo ningún maltrato o exhibición porque “todo es consensuado, todo es hablado previamente”, entre la producción y los presentadores.

Pero la exintegrante de ‘Protagonistas de novela’ no solo indicó que era una estrategia normal, también la comparó con otras manifestaciones publicitarias y hasta con géneros musicales de muchos años y cultura:

“Expectativas en vallas publicitarias, las situaciones que se crean entre artistas y desde que arrancó el rap, muchas estrategias han incluido discusiones entre artistas para generar la controversia, que muchas veces se necesita, para lanzar un producto tan increíble y ambicioso”.

Lee También

Dura respuesta de Elianis por las críticas a sus compañeros

Después de la explicación, la presentadora y bailarina salió a agradecer las muestras de apoyo y señaló con todo a las personas que los criticaron y que, muchos, están en los medios y son colegas o del mismo gremio:

“Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes, también a aquellos que mandaron su crítica constructiva. Y a los ‘haters’ [odiadores], a los que lanzan maldiciones y escupen veneno, Dios los bendiga y que Dios les multiplique lo que nos desean”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

Esas últimas frases eran de la canción ‘Salud y vida’ de Daddy Yankee, que va dedicada a los críticos del reguetonero y tiene frases fuertes sobre sus enemigos. Justamente, la producción puso la canción, minutos después, y Elianis Garrido la cantó y se movió al ritmo de la música. Y Nanis Ochoa aprovechó para mandar un ‘vaniazo’ de su parte: “Es dedicada a todos los detractores”.