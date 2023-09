Después de conocerse la polémica que resultó siendo falsa entre la pareja de presentadores conformada por Nanis Ochoa y Ariel Osorio, del programa de entretenimiento de Canal 1 llamado ‘Lo se todo’, en el que supuestamente se expuso a la presentadora teniendo un momento íntimo con el cantante Danny Marín, el gerente del canal se pronunció al respecto.

En una entrevista en Semana, el gerente de Canal 1, Ramiro Avendaño, aseguró que se tomarán las medidas necesarias frente a este caso que causó indignación entre los colombianos. Además, Avendaño también ratifico que todo se trató de un montaje ideado por el equipo creativo del programa de entretenimiento.

Por otro lado, el gerente explicó que esta idea nunca paso por su mesa ni fue consultada al respecto, por lo que sí fue una idea solo del equipo creativo y de contenido del programa de entretenimiento ‘Lo se todo‘. Según Avendaño, esta fue una situación que se salió de las manos y no resultó como esperaban.

Al final, todo se trató de una campaña de expectativa para un nuevo lanzamiento del cantante Danny Marín. Pero lo peor es que este experimento terminó causando gran indignación y enojo en las redes sociales, en un principio, por lo sucedido con la presentadora que fue apoyada.

Sin embargo, tras conocer la verdad, los colombianos se sintieron indignados por salir a defender a la presentadora por algo que fue “mentira” y “actuado”, afirmaron en redes sociales.

Después de todo esto, ¿qué sucederá en los próximos capítulos?, según el gerente Avendaño, las directivas fueron los que le solicitaron a los implicados contar la verdad de lo sucedido y aceptar el error frente a su audiencia. Sobre temas de posibles despidos, fue enfático en que protegerá a su equipo, más allá del error cometido.

“Hablé con el equipo. No lo he hecho con los presentadores. Ellos estaban actuando y recibieron instrucciones. Ellos siempre están haciendo un excelente trabajo, tenemos un equipo maravilloso, reciente ganador del premio India Catalina, que hace un trabajo difícil todos los días. Aquí hay que tener un poco de compasión: ellos hacen dos horas de televisión en vivo, siete días a la semana. Y muy pocas veces sale un ruido por algo que no hayan hecho bien. A los que tuvieron la idea, no los vamos a crucificar por esto. Nadie va a perder su trabajo. Vamos a realinear las cosas; y creo que al equipo de producción y a los presentadores le quedó la lección aprendida. Vamos a cuidar la reputación y la dignidad de cada uno de ellos y de la gente, la audiencia, que confía en nosotros todos los días”, complementó.