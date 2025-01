El año no empezó de la mejor forma para la bailarina y presentadora Elianis Garrido. La mujer sorprendió a sus seguidores con una publicación en la que contaba un accidente que la mantuvo por varios días alejada de su vida y sus actividades.

La mujer reveló que una de sus mascotas la mordió y le dejó varias heridas en sus piernas, por lo que debió tomarse un par de días y cancelar varias de las clases de baile que da en su academia.

La presentadora comentó que se metió en la pelea que estaban teniendo sus perros y que uno de ellos reaccionó y la mordió, pero que a pesar del susto no culpa a su mascota, solo lo considera como un accidente; dijo que no fue grave, pero sí doloroso, por lo que se tomará un pequeño descanso.

“¿Qué me pasó? Mis perros estaban peleando, y yo me metí a defender a uno de ellos y en una reacción la perra me mordió. Ella es una perra muy grande, los dientes gracias a Dios no rozaron ningún tendón ni ningún cartílago, pero como pueden ver, estoy apaleada. Me hicieron placas, descartaron cosas, pero obviamente hay mucha inflamación”, contó.