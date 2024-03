Elianis Garrido, expresentadora de ‘Lo se todo’ está feliz por dar inicio a su nuevo emprendimiento que se materializó, un salón de bailes grupales ubicado en el barrio El Chicó en el norte de Bogotá (ver mapa).

“Muy feliz, muy emocionada por hacer este sueño hecho realidad. Ha sido un proceso creativo muy desgastante, pero siempre vale la pena, siempre he sido una mujer que me considero perseverante en aquello que me propongo en mis sueños, mis ilusiones, siempre he deseado anhelar vivir de mi arte y dejar una huella a todos”, contó Garrido a Pulzo.com.

La presentadora también contó: “No me gusta la palabra escuela o academia porque la gran mayoría de las personas que no son bailarines, no buscan una escuela para ser evaluados o juzgados, buscan un sitio para relajarse, quitarse el estrés y soltar energía”.

Precios de las clases de Elianis Garrido en Bogotá

La barranquillera lanzó este estudio de baile en una zona exclusiva de la ciudad como es el barrio El Chicó, un lugar destacado en el lujo, confort y calidad de vida.

Una clase grupal: $60.000

Clases por paquete:

Paquete S: $159.000 Incluye 4 clases para disfrutar en 30 días y reserva clases y Masterclass.

$159.000 Incluye 4 clases para disfrutar en 30 días y reserva clases y Masterclass. Paquete M: $239.900 Incluye 8 clases para disfrutar en 30 días y reserva clases y Masterclass.

$239.900 Incluye 8 clases para disfrutar en 30 días y reserva clases y Masterclass. Paquete L: $319.000 Incluye 12 clases para disfrutar en 30 días y reserva de clases y Masterclass.

$319.000 Incluye 12 clases para disfrutar en 30 días y reserva de clases y Masterclass. Ilimitado Gold: $299.900 clases ilimitadas en 30 días, reserva de clases, Masterclass y acceso a plataforma de streaming y descuentos especiales.

Garrido también comentó a Pulzo.com : “Quiere que la gente venga a practicar esta actividad física que no los restrinja, que saquen energía y que lleguen a su casa con ganas de más”.

“El baile me lo ha dado todo, la entrada a la televisión, mi seguridad ante una cámara, la constancia y la disciplina, poder adaptarme es algo que lo adquirí siendo bailarina. Esta actividad me ha dado las herramientas para que mi carrera como artista pueda avanzar y desarrollarse de la mejor manera”.

