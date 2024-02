Elianis Garrido ha tenido relaciones amorosas bastante polémicas, sobre todo con Anddy Caicedo, el cantante con el que duró más de cuatro años.

(Vea también: Elianis Garrido tuvo cáncer y por primera vez habló del tema: “Me adelgacé mucho”)

Ahora, luego de haber superado la ruptura amorosa más difícil de su vida, se encuentra más enamorada que nunca y comprometida con su matrimonio y con Álvaro Navarro.

En una entrevista con Laura Acuña, la expresentadora de ‘Lo sé todo’ dio detalles de su relación con Navarro y lo feliz que se encuentra en la actualidad, pues considera que su esposo es su polo a tierra.

“Es un hombre muy centrado, muy organizado, muy disciplinado, pero con el corazón muy noble, adora los animales. Es un hombre que tiene temor de Dios, que tiene a su familia como prioridad y es muy exclusivo con sus amigos”, afirmó.

(Vea también: Elianis Garrido explicó razón por la que se va de ‘Lo sé todo’ y despejó rumores)

Además de eso, confesó la manera en la que llegó a su vida, asegurando que no lo esperaba y que luego de que lo rechazara muchas veces, fue conociéndolo gracias a varios amigos en común y terminó enamorándose de su personalidad:

“La vida me lo puso en el camino cuando yo no quería nada. Venía de una ruptura dolorosa, me habían roto el corazón como nunca en la vida y tome lo suyo. Me lo tropecé sin expectativa y me dejé llevar a los 5 meses comprometida y a los dos meses casada. Llevamos año y medio de casados y ha sido un gran socio de vida, me ha dado mucha tranquilidad, mucha paz, mi casa es mi lugar favorito”.

Además de eso, confesó que hoy en día es muy difícil encontrar un hombre que realmente respete a su pareja.

“Encontrar una persona que te quiera como tú eres y que no pretenda cambiarte, es valioso. Él ama mi proceso“, terminó por relatar Garrido.

