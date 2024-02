Elianis Garrido no ha tenido una vida sencilla. A lo largo de su carrera ha tenido que enfrentar momentos difíciles, no solo con el escarnio público, sino también de salud.

En una entrevista con Laura Acuña, Garrido confesó, por primera vez, que tuvo cáncer de ovario en 2015, pero lograron operarla a tiempo:

“Me operaron de un ovario por una situación muy adversa y después de eso tuve un tratamiento muy agresivo, entonces el otro ovario se me afectó. Tuve una masa maligna, nunca había hablado de eso, pero fue en el 2015, después del ‘reality’. Fue muy difícil, tenía 27 años y me adelgacé mucho y los medios de comunicación me trataban mal, que estaba flaca, loca y yo tomando yodo para evitar una quimioterapia. Fue un proceso muy doloroso y difícil y cinco años después quedé libre de todo”, afirmó Garrido.

Debido a esto, Elianis Garrido y su esposo no han podido tener hijos, pues a pesar de que ya está sana, la producción de óvulos quedó nula en ese ovario.

Sin embargo, la presentadora de televisión no pierde la esperanza, ya que comentó que a pesar de la situación médica que tiene, asegura que el único que sabe si será mamá o no es Dios y que está dispuesta a aceptar su designio.

Además de eso, confesó que tiene sobrinos a los que ama y entendería que su objetivo en la vida sería otro, por ejemplo, el amor a los animales.

Elianis Garrido está en tratamientos médicos para ser mamá

En la actualidad, Elianis Garrido se sometió a una clase de inyecciones que incentivan su producción de ovarios y aseguró que está guiada de varios médicos que, con la ayuda de la tecnología actual, está logrando encontrar el camino.

