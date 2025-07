Elianis Garrido, reconocida presentadora, actriz, bailarina y empresaria colombiana, se ha ganado un lugar destacado en la televisión nacional gracias a su versatilidad artística y fuerte personalidad. Nacida en Barranquilla, se dio a conocer en el año 2012 cuando participó en el ‘reality’ ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, y desde entonces su carrera ha ido en ascenso, con papeles destacados en producciones como ‘Sin senos sí hay paraíso’, ‘Los Morales’ y ‘El final del paraíso’.

A lo largo de los años, Garrido ha forjado una sólida comunidad de seguidores en redes sociales, donde comparte tanto momentos de su vida personal como profesional. Sin embargo, también ha tenido que lidiar con los efectos negativos de la exposición mediática, especialmente con los comentarios ofensivos y despectivos que circulan constantemente en internet.

A comienzos de junio de 2025, la artista compartió con sus seguidores que se había sometido a un nuevo procedimiento estético en su nariz. Durante el proceso de recuperación, apareció en redes con el vendaje postquirúrgico y, semanas después, se mostró ya sin él, revelando su nueva apariencia. Su cambio físico generó múltiples reacciones, muchas de ellas positivas. Sus fans no tardaron en elogiar el resultado, destacando la armonía que ahora tiene su rostro tras el “retoquito”.

Sin embargo, como suele ocurrir en el entorno digital, también recibió mensajes ofensivos que opacaron en parte las buenas intenciones.

Uno de esos comentarios fue especialmente cruel y la llevó a pronunciarse de manera contundente. Una usuaria le escribió en respuesta a una de sus historias: “Qué nariz asquerosa tienes, ya estás pasada de moda”. Lejos de ignorar el mensaje, Elianis respondió con firmeza pero sin caer en insultos: “Pero me sigue. Usted pierde el tiempo viendo mi contenido. Le mando saludos y que se mejore”, escribió la presentadora, acompañando su mensaje con la imagen del perfil de quien la atacó.

La barranquillera decidió ir más allá y dedicar unas palabras más profundas sobre cómo la afectan —o no— este tipo de ataques. En una reflexión publicada en sus historias de Instagram, Garrido expresó su indignación con los mensajes cargados de odio y con aquellos comentarios disfrazados de “críticas constructivas” que terminan siendo juicios sobre su cuerpo, su vida personal o sus decisiones.

“Normalmente hago caso omiso a insultos, comparaciones, comentarios destructivos… incluso muchas veces sigo de largo cuando tildan de ‘constructivos’ a algunos que mandan sus ‘consejos’ sobre mi vida, mi cuerpo o mis decisiones. Pero hoy algo pasa, en el universo o en mí. Estoy depurando mis redes. Creo que quizá me siento algo cansada de muchas cosas y ya no me quedan ganas de entrar en luchas con la ignorancia porque al final entendí que no depende de mí”, escribió con contundencia.