La presentadora y bailarina barranquillera Elianis Garrido volvió a ser tema de conversación tras asistir al lanzamiento del álbum ‘El último baile’ de Silvestre Dangond, donde el artista se reencontró con el acordeonero Juancho De La Espriella para deleitar a sus seguidores y anunciar su próxima gira.

Sin embargo, más allá del ambiente musical, lo que más llamó la atención fue la presencia de Garrido con una evidente venda en la nariz, lo que despertó especulaciones sobre una posible nueva intervención estética.

Ante la curiosidad de los asistentes y los rumores que empezaron a circular en redes sociales, Elianis decidió aclarar la situación durante una entrevista con el programa ‘La red‘ de Caracol Televisión. La empresaria confirmó que sí se sometió nuevamente a una cirugía, pero no por razones estéticas, sino médicas.

“Sí me tocó. Cosas que solo le pasan al Chavo y a mí. Me fracturé la parte de arriba, pero ya me estoy recuperando”, explicó con humor. Más adelante, profundizó en los motivos: “Estaba entrenando y lo mío es una prótesis ósea. Se me fracturó, el dolor era insoportable y me tocó cambiarla. Pero en 15 días estaré completamente recuperada y ya estoy retomando mis clases en la academia”.