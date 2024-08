Recientemente, Elianis Garrido sorprendió a sus seguidores con un cambio drástico en su apariencia desde su cuenta de Instagram en la que los seguidores se debatieron si les gustó o no.

(Vea también Cuánto valen las clases de baile en el estudio de Elianis Garrido; precios ‘cariñosos’)

Elianis Garrido cambió de ‘look’, así luce la barranquillera

Después de haber llevado un peinado corto y rubio ahora se ha transformado gracias a la asesoría de ‘El rey de las extensiones’, quien fue el encargado de devolverle las raíces a la barranquillera, quien acaba de ganar un reconocimiento de Egipto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Elianis Garrido (@elianisgarrido)

La presentadora comentó: “Que la mancha, que el pelo, que la nariz, que la ceja , que el peinado, que el color , que el largo , que la profesión , que el qué dirán, el que pensarán, y si no les gusta. Pero y si a mi me gusta, que la ropa, que la profesión , que el acento , que el estilo, pero es que no hay estilo, en fin”.

Luego, escribió: “Nada agota más que intentar vivir complaciendo las opiniones de los demás. Una sola vida tienes, ámala, disfrútala y sobre todo vive. Recuerda cariño: jamás podremos tener absolutamente contentos a los demás, entonces, ¿por qué desgastarnos en ello?”.

Lee También

Esta transformación llamó la atención de sus seguidores, quienes elogiaron su nuevo estilo y destacaron su renovada belleza. Sin embargo, también hubo críticas, con algunos comentarios cuestionando la razón detrás del cambio de imagen, sugiriendo que podría ser un intento de atraer más atención.

“No sabe cómo llamar la atención”, “no te reconozco”, “luces mayor”, “te ves rara”, entre otros.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.