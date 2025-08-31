En varias historias de Instagram, Katherine Porto mostró el susto que pasó en un avión de Avianca por un hombre que amenazó a todos los que iban allí, hasta el punto que los tuvieron que bajar a todos para garantizarles la seguridad. Sin duda, como aseguró ella, fue un momento de mucha tensión, ya que en un momento no los querían dejar descender.

La actriz, que recientemente anunció su separación de Max Oldham, compartió el tremendo hecho que ocurrió en la tarde de este 31 de agosto, en un vuelo que iba a partir de Bucaramanga hacia Bogotá, en el que se observa cómo un joven con gorra está en el pasillo y observa a todos, mientras es abordado por empleados de la aerolínea para pedirle que abandone la aeronave y así despegar hacia la capital colombiana.

No obstante, el sujeto se mantuvo en el avión. En la tercera historia compartida por Porto, en medio de una gran preocupación, mencionó que el joven les dijo que a ellos (los pasajeros) no les convenía que él se quedara, lo que, como era de esperarse, causó un enorme susto a todos los ciudadanos y llevó a que ninguno quisiera quedarse ahí esperando.

Posteriormente, todos los viajeros decidieron levantarse, tomaron sus maletas y pertenencias para descender de la aeronave. Sin embargo, no fue posible, tal y como lo mostró la actriz en una de las historias de su Instagram. Una de las tripulantes le pidió a todas las personas que se sentaran, pero la negativa no se hizo esperar por parte de los pasajeros, quienes no querían seguir allí.

Al final, Katherine Porto, luego de casi una hora, confirmó que los dejaron bajar del avión, gracias a que llegó la Policía. Además, contó que el joven dijo que no les convenía viajar con él porque lo que quería era ver a su familia, y que si ellos querían ver las suyas, entonces tenían que dejar que él no viajara. Así que ella, como los demás viajeros, está en Bucaramanga esperando qué vuelo pueden tomar hacia la ciudad de Bogotá.

