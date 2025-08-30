En redes sociales, muchos recuerdan al actor Andrés Sandoval, quien durante varios años fue protagonista de exitosas producciones en los canales Caracol y RCN, dejando personajes memorables como ‘Juancho’ Mesa en ‘La reina del flow’ y Nico Pérez en ‘Las muñecas de la mafia’.

Recientemente, Sandoval abrió su corazón en Instagram y habló de la dura batalla que enfrentó durante años y que, según comentó, ya logró superar.

El intérprete contó que sufrió problemas de sobrepeso que lo afectaron por mucho tiempo y que a partir de allí se desencadenaron otras dificultades en el plano personal, al punto de atravesar episodios de “depresión, angustia, aburrimiento, abandono y mucho dolor”, según sus propias palabras.

En la publicación, donde incluyó varias fotografías para mostrar su cambio, reveló que esa situación, que comenzó hace 14 años, llegó a su fin después de seis meses de trabajo interior y amor propio.

“Decidí volver a mí, recuperar mi esencia, soltar las muletas y enfocarme. La mirada ya no está triste, la sonrisa fluye con tranquilidad, recupero espacios para los que me formé con mucha disciplina, pero sobre todo pasión y amor”, expresó el actor.

También señaló que, gracias a ese proceso, “las puertas que me cerraron vuelven a abrirse”, dejando en evidencia las razones por las que estuvo alejado de la televisión.

Sandoval confesó que perdió 29 kilos, pasando de 109 a 80: “Vuelvo a la vida. ¡Sí se puede! Elígete a ti mismo y vuelve a empezar, no importa cuántas veces tengas que hacerlo”. Al final de su mensaje, agradeció a Dios e invitó a sus seguidores a no rendirse y a priorizar su bienestar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrés Sandoval (@andresando)

¿Qué pasó con Andrés Sandoval y su esposa?

El actor se vio envuelto en controversias luego de la separación de su exesposa, la también actriz Katty Osorio, con quien mantiene una disputa legal por la custodia de sus hijos.

En 2024, Osorio aseguró públicamente que llevaba semanas sin poder verlos de manera presencial y que solo podía hablar con ellos mediante dos videollamadas al día. Según relató, todo comenzó cuando Sandoval activó un protocolo médico al acusarla de presunto abuso contra los menores.

El hecho causó gran conmoción mediática, aunque la Fiscalía archivó la denuncia al no encontrar pruebas que respaldaran lo dicho por el actor. Osorio, por su parte, reiteró que entregó a sus hijos en perfecto estado y se declaró víctima de lo que sucedió.

La disputa legal continúa y, hasta ahora, no se conocen nuevos avances respecto al caso, de mayor gravedad, y que fue archivado.

