Por medio de sus redes sociales, el periodista y exdirector de La FM, Luis Carlos Vélez, dejó un conmovedor mensaje en memoria del presentador mexicano Alberto Padilla, quien falleció este 29 de agosto a los 60 años, en Costa Rica.

De acuerdo con algunos medios locales, el comunicador, que trabajó como presentador de noticias en CNN en Español, se encontraba en una actividad social con varios amigos, cuando empezó a sentir malestar e instantes después se desvaneció.

Mensaje de despedida de Luis Carlos Vélez a Alberto Padilla

El periodista y economista colombiano le rindió homenaje a quien fue su colega por varios años en su paso por el canal estadounidense y lo recordó con un emotivo mensaje que compartió en redes sociales.

“A Alberto le debo mi carrera. Me dio mi primera gran oportunidad. Nos conocimos en Colombia durante una gira de CNN y nos volvimos amigos. Luego me llevo al canal y durante años fui su productor. Generoso me empujaba a reemplazarlo y así tuve mi primer chance frente a la cámara. Inteligente, pionero, amoroso, amable y familiar. En la historia pasará como el pionero de la información económica y de negocios en la televisión. Te voy a extrañar amigo”.

Luis Carlos Vélez y Alberto Padilla trabajaron en conjunto en CNN en Español, brindando información sobre economía y finanzas, además de hacer cobertura a otros eventos importantes en Estados Unidos y el mundo.

¿Quién fue Alberto Padilla, expresentador de CNN que murió?

Alberto Padilla fue un periodista y economista reconocido por su trayectoria en CNN en Español y por ser una de las voces más respetadas en el análisis económico y político de la región. Tenía 60 años y, según confirmaron allegados, murió a causa de un problema cardíaco mientras permanecía internado en un hospital de San José (Costa Rica).

En 1997 se integró al canal estadounidense, donde se consolidó como una de las caras más visibles de la cadena. Allí presentó el noticiero Economía y Finanzas, que durante años fue el único espacio diario dedicado a estos temas para la audiencia hispanohablante.

Allí también entrevistó a personajes de talla mundial como Bill Gates, Donald Trump, Larry Ellison, Michael Dell, además de líderes políticos, ministros de economía y presidentes de organismos multilaterales.

En 2011 se retiró del canal y continuó ligado a los medios y a la consultoría. Dos años después fue conductor de un espacio en Infobae TV y en 2018 se estableció en Costa Rica, donde creó y condujo el programa radial “A las 5 con Alberto Padilla” en CRC 89.1 FM.

