María Gabriela Isler y Mauro Urquijo decidieron abrir su corazón en una entrevista con el programa ‘Lo sé todo’, en la que compartieron detalles sobre su vida personal, la relación que han construido y los proyectos profesionales en los que trabajan actualmente.

La pareja se mostró cercana y honesta, recordando los momentos difíciles que han atravesado, pero también celebrando las oportunidades que han encontrado en medio de las adversidades.

¿En qué trabaja Mauro Urquijo?

Uno de los temas centrales de la conversación fue la serie digital ‘Caídos del cielo’, un proyecto en el que ambos participan y que, según Isler, se ha convertido en un verdadero éxito en internet.

“En el amor estamos bien, trabajando juiciosamente en nuestra serie. ‘Caídos del cielo’ ha dado un vuelco importante y se convirtió en un hit digital. Hemos contado con el apoyo del público y la acogida ha sido muy buena. Ya finalizamos la primera temporada y nos alistamos para la segunda. Es un producto que mezcla comedia, humor y suspenso, y que promete seguir dando de qué hablar por mucho tiempo”, aseguró la actriz.

Por su parte, Mauro Urquijo habló de lo que significa este proyecto en su vida, después de atravesar un proceso de salud complejo. “Estoy de regreso, porque había parado todo tras la cirugía que me practicaron hace diez años. Ahora estoy recuperándome poco a poco, retomando habilidades y preparándome para continuar con esta serie, que es divertida y hecha con mucho esfuerzo. Queremos que la gente se conecte desde su teléfono y disfrute del contenido”, señaló.

El actor también recordó el duro episodio que vivió tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV), del que todavía no se recupera completamente. Con serenidad, expresó:

“Voy bien, sigo en recuperación, cada vez más consciente. Ha sido un proceso difícil, pero he contado con el apoyo de muchas personas. Volver a grabar ha sido un reto, aunque lo asumo con calma. Estuve un tiempo perdido de todo, pero ya estoy recuperándome”.

Para Isler, la actuación se ha convertido no solo en un trabajo, sino en una terapia que le ha permitido mantener la disciplina y la energía. “Este tema de la actuación me ha servido como un ejercicio, un entrenamiento constante que también nos une como pareja”, comentó.

En medio de la entrevista, Mauro también habló con franqueza sobre su relación sentimental y la dinámica que han construido con Isler. El actor aseguró que no siente celos al verla en escenas más atrevidas, pues entiende que todo hace parte de la profesión. “No me da celos ver a mi pareja en paños menores, porque tengo la mentalidad de que es su trabajo. Son personajes, y así debe asumirse. Cuando trabajas en medios, la gente inventa y se pregunta de dónde sale tal cosa, pero para nosotros es parte del oficio. Estamos tranquilos con eso”, manifestó.

Sobre la convivencia, ambos coincidieron en que ha sido una experiencia enriquecedora, aunque no exenta de diferencias. Mauro señaló que se siente protegido y acompañado todo el tiempo, mientras que Isler bromeó con las diferencias de carácter que tienen.

“Él es muy amargado y yo soy muy folclórica. Pero no le pongo atención, lo tomo con humor. Al final lo importante es compartir, estar pendientes el uno del otro y apoyarnos mutuamente”, confesó.

La pareja concluyó resaltando que lo más valioso de su proceso ha sido mantenerse unidos, enfrentar juntos los retos de salud y construir un espacio de amor y trabajo en común. Con ‘Caídos del cielo’ como carta de presentación, Mauro y María Gabriela demostraron que las segundas oportunidades existen y que, con esfuerzo y complicidad, los sueños pueden convertirse en realidad.

