La actriz Luly Bossa, recordada por su trayectoria en la televisión colombiana y por su participación en ‘Masterchef Celebrity‘, volvió a emocionar profundamente a sus seguidores con un video publicado en su cuenta de Instagram.

En esta ocasión, la artista compartió un conmovedor recuerdo junto a su hijo Ángelo, quien falleció en marzo de 2024, dejando un vacío imposible de llenar en la vida de su madre y de quienes la acompañaron en ese duro proceso.

En el clip, que rápidamente causó reacciones de ternura y nostalgia, se observa a Ángelo de pie, abrazado por Luly, mientras ambos bailan una canción del recordado cantante Joe Arroyo. La actriz, con la espontaneidad que la caracteriza, le dice cariñosamente “Cosota”, a lo que Angelo responde con un “te amo”, en medio de un intento lleno de dulzura por seguir el ritmo de la música. La escena, que resume la complicidad entre madre e hijo, tocó profundamente el corazón de sus seguidores.

Junto al video, Luly Bossa escribió un mensaje que refleja el amor infinito que aún guarda por su hijo:

“Mi niño hermoso, tu alegría y tu amor por la música sigue aquí, conmigo. Sigo buscando esta historia en nuestros recuerdos y espero hacerte sentir orgulloso. Te amo por siempre @angelobossa1. Gracias por tanto aprendizaje. Gracias Dios mío por haberme permitido vivir este regalo tan hermoso.”

Las palabras de la actriz muestran cómo, a pesar del dolor de la pérdida, conserva la gratitud por el tiempo compartido con Angelo y por las enseñanzas que le dejó. Para Luly, su hijo no solo fue una inspiración en vida, sino que sigue siéndolo en cada recuerdo y en cada gesto que revive a través de sus publicaciones.

¿Qué tenía Angelo, el hijo de Luly Bossa?

Angelo padecía distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad genética y degenerativa que afecta principalmente a los músculos y limita progresivamente la movilidad. A lo largo de los años, Luly Bossa se convirtió en una voz activa para visibilizar esta condición, no solo compartiendo la lucha de su hijo, sino también abogando por más apoyo, comprensión y solidaridad hacia las familias que enfrentan realidades similares.

La actriz relató en múltiples entrevistas cómo, a pesar de las dificultades, Ángelo mantenía un espíritu alegre y una pasión por la música que iluminaba su entorno.

Su historia se convirtió en un ejemplo de resiliencia y de amor incondicional entre madre e hijo, inspirando a miles de personas que siguieron de cerca su proceso.

El video publicado por Luly no tardó en conmover a sus seguidores. Decenas de mensajes de apoyo, cariño y solidaridad llegaron a su perfil en cuestión de horas. Muchos destacaron la fortaleza de la actriz para mantener viva la memoria de Ángelo a través de estos recuerdos y para transformar el dolor en un mensaje de amor y gratitud.

Algunos comentarios resaltaban frases como: “Ángelo siempre vivirá en ti y en quienes lo recordamos”, “Qué hermoso ver ese amor reflejado en un baile”, o “Gracias por compartir este momento tan íntimo que nos recuerda lo valioso de la vida”.

Aunque Ángelo falleció en marzo de 2024, su memoria continúa presente en cada acción de su madre. Luly ha expresado que seguirá honrando su vida a través del arte, los recuerdos y la difusión de mensajes de amor. Para ella, su hijo fue y seguirá siendo un maestro que le enseñó a vivir con entrega, paciencia y valentía.

