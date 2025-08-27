Pipe Bueno, es uno de los cantantes de música popular y ranchera más destacados de Colombia. Su carrera lo ha posicionado como un referente del género, pero más allá de su éxito profesional, su vida personal también ha estado llena de episodios que han llamado la atención de sus seguidores.

Por otro lado, el artista sorprendió recientemente con una confesión íntima sobre una etapa de su vida en la que tuvo que cumplir una penitencia muy particular, motivada por la difícil situación de salud que enfrentó uno de sus seres más queridos.

La relación de Pipe Bueno con Jessica Cediel y el duro momento familiar

Antes de consolidar su romance con Luisa Fernanda W, Pipe Bueno mantuvo durante seis años una relación con la presentadora Jessica Cediel, una de las más recordadas en el mundo del entretenimiento nacional. Fue precisamente en esa época, hace aproximadamente 14 años, cuando el cantante vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida: su abuelo paterno estuvo al borde de la muerte.

Durante su paso por el pódcast ‘40 grados’, del exparticipante de ‘La casa de los famosos’ Cris Pasquel, Pipe recordó cómo recibió la llamada del médico que atendía a su abuelo, en la que le advirtieron que se despidiera antes de una cirugía de alto riesgo. En medio de la angustia, el artista decidió hacerle una promesa a Dios para que le permitiera conservar la vida de su familiar.

En su relato, Pipe confesó que el pacto que hizo con Dios consistía en renunciar durante un año al sexo y al licor, dos aspectos que, según dijo, eran parte de su estilo de vida en ese entonces.

“Yo duré un año sin hacer el delicioso. Se iba a morir mi abuelo paterno, que hoy día sigue con vida. Eso fue hace unos 14 años cuando estaba con Jessica Cediel. El médico me llamó y me dijo que me despidiera antes de que lo operaran. (…) Yo, con el corazón roto, decidí pedirle a Dios que si lo salvaba yo dejaba el licor y no tendría relaciones durante 12 meses”, recordó el cantante.

Pipe aseguró que fue una decisión difícil, pero la asumió con total compromiso. “Me fui a la capilla, me arrodillé y le pedí a papá Dios por la vida de mi abuelo. Cumplí con mi promesa, dejé el licor y estuve en abstinencia durante todo ese tiempo. Era un tema complejo, pero no dudé en hacerlo a cambio de que mi abuelo siguiera vivo”, agregó.

La pareja de Luisa Fernanda W explicó que aquella penitencia fue una manera de demostrar su fe y agradecimiento. Aunque para muchos jóvenes de su edad hubiera sido impensable cumplir con una renuncia de ese tipo, Pipe Bueno lo asumió como un acto de amor por su familia y de convicción espiritual.

Hoy, con la perspectiva del tiempo, el artista asegura que esa experiencia marcó un antes y un después en su vida, pues le enseñó el valor de los sacrificios y la importancia de mantener la fe en medio de la adversidad.

