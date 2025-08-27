Un curioso momento protagonizado por Greeicy Rendón se volvió viral durante una de sus más recientes presentaciones. La cantante caleña estaba interpretando un clásico vallenato cuando, de manera inesperada, casi termina dándole un beso a otro hombre en el escenario. Lo llamativo es que su pareja, Mike Bahía, se encontraba justo detrás, observando todo lo que ocurría.

Todo sucedió mientras Greeicy interpretaba el tema ‘Si tu amor no vuelve’, del Binomio de Oro, junto al cantante Camilo Vásquez. En medio de la energía del espectáculo, los artistas compartieron el micrófono para cantar a dúo. Fue en ese instante cuando, al pasar de mano en mano el micrófono y acercarse demasiado, estuvieron a punto de rozar sus labios, lo que causó un momento de tensión y sorpresa entre los asistentes.

Mike Bahía, quien se encontraba detrás de ellos, con una bebida en la mano, alcanzó a ver la escena de reojo. Aunque muchos pensaron que podía tratarse de un instante incómodo para la pareja, tanto Greeicy como Vásquez supieron manejarlo con naturalidad y continuaron con la presentación sin mayores contratiempos.

El episodio, lejos de significar una crisis sentimental, se convirtió en una anécdota más de los riesgos que ocurren en vivo sobre el escenario, donde la cercanía y la intensidad del ‘show’ pueden dar lugar a malentendidos o momentos inesperados.

Lo ocurrido se sumó a las especulaciones que desde hace meses circulan en redes sociales sobre una supuesta separación entre Greeicy y Mike Bahía. Ante la insistencia de sus seguidores, el propio cantante pereirano decidió romper el silencio y explicar la situación a través de un video en el que se mostró tranquilo y honesto.

¿Qué pasó con la relación de Greeicy y Mike Bahía?

El intérprete de ‘Buscándote’ aclaró hace unos meses que no existe ningún distanciamiento sentimental con Greeicy, pero sí una nueva etapa profesional en la que ambos emprenden caminos distintos. “Hacer equipo en la música y en la vida como pareja ha sido maravilloso todos estos años. Incluso nuestro Tour Amantes juntos fue una experiencia increíble que pocos se pueden dar en este momento. Pero para nadie es un secreto que tenemos carreras separadas”, expresó.

Según explicó, el famoso tour que hicieron juntos llegó a su fin porque estaba directamente ligado al nacimiento de su hijo, Kai, una etapa que ambos querían compartir sin perderse ningún detalle como familia.

“El tour giró en torno al nacimiento de Kai, cuando iniciamos nuestra etapa de padres. Queríamos estar juntos para disfrutarnos y no perdernos el uno del otro en esta etapa tan especial”, contó.

Ahora, la decisión de separar sus proyectos musicales responde a un deseo de crecimiento personal y artístico. Mike Bahía reveló que se siente emocionado por lo que viene: “Me siento feliz y orgulloso de esta decisión. No hay rencor en este momento. Les digo que se viene mi tour con un disco maravilloso que voy a lanzar por etapas. También estoy feliz por ella, con su gira y su álbum”, aseguró.

El cantante enfatizó que no hay una ruptura, sino una reinvención de sus carreras. “Seguimos siendo socios y compatriotas”, dijo, dejando claro que la relación sentimental con Greeicy sigue firme, aunque ya no compartan escenario de la misma forma que antes.

