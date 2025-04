Greeicy Rendón y Mike Bahía llevan más de diez años juntos y han pasado las duras y maduras. Se convirtieron en papás y a pesar de que han tenido caídas en su romance, se han mantenido firmes.

(Vea también: Greeicy Rendón rompió en llanto por situación con su hijo: “Cancelé todo”)

Además de formar un hogar, cada uno tiene una carrera artística importante, sobre todo Greeicy, que ha logrado posicionarse como una de las cantantes más relevantes de Colombia.

Ahora, si bien su hijo Kai los ha unido más en todo sentido, se sabe que la intimidad de una pareja cambia completamente desde la llegada de otro ser, sobre todo porque al inicio suelen dormir con los bebés en la misma habitación.

Cuando una mujer está embarazada, la constancia de dichos encuentros baja. Algunos no pierden la costumbre, mientras otros se abstienen, por lo que el tiempo de espera puede durar bastante.

Lo cierto es que en un momento de sinceridad, Greeicy comentó en un video lo que venía viviendo desde que nació su hijo Kai:

“Ustedes saben que yo parí hace poco. Normalmente, cuando una mujer tiene a un hijo por parto natural, puede suceder que se raje, es normal. A veces te rajan para que quede más fácil la salida. A mí me pasó que me rajé, luego te cosen, te cogen puntos, me cogieron como puntos de más, entonces quedé angosta”.

(Vea también: Greeicy Rendón sufrió un fuerte golpe en la cabeza y quedó en el piso e inconsciente)

Fue allí cuando contó lo que vivió junto a su pareja y lo difícil que fue volver a tener dichos espacios:

“Nosotros duramos dos años intentando volver a tener relación y esto no sucedía, eso se quedaba ahí. Tocaba hacer una cirugía muy pequeña para volver a abrirla y nunca fuimos por tiempo, estábamos muy ocupados, igual seguíamos intentándolo, el caso es que con el tiempo cedió, el momento, la situación y el ancho. Me di cuenta de que el beneficiado fue él, porque claro, apretado, delicioso y a mí me duele más, o sea, aparte de que yo lo parí, lo premiaron a él”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rechismes (@rechismes)

En redes sociales, muchos fanáticos reaccionaron al video, y, además de burlarse de la elocuencia de la cantante, quedaron impactados con la historia que ella contó:

“Mi amiga, la menos discreta”, “Uy no, qué dolor“, “me encanta como habla. Es que esos temas deberían ser normales. Además, ella está hablando sin groserías”, “o sea, tú me estás diciendo que espero 2 años con manuela”, “divina ella, sin filtros”, “fui Greeicy vuelves hacer virgen”, “hay información tan innecesaria, o sea qué necesidad”.

Lo cierto es que esto demuestra la relación de Mike con Greeicy está pasando por el mejor momento, además de la confianza y estabilidad con la que cuentan.

(Vea también: El beso que se dieron Natalia Durán y Greeicy Rendón, y pocos recuerdan; fue hace 10 años)

Historia de amor entre Greeicy y Mike Bahía

Se conocieron en una discoteca cuando Greeicy fue con una amiga. Mike Bahía estaba ahí, pero no le prestaba mucha atención. Rendón trató de llamar su atención de todas las maneras posibles, hasta que consiguió su número. Le escribió, pero él no la recordó.

Fue entonces como, poco a poco, ella fue quien lo conquistó. Fue la protagonista del video musical de ‘Buscándote’, de Bahía y desde ahí han construido una relación respetada por muchos.

El 21 de abril de 2022 nació su hijo Kai, quien se convirtió en la luz de la vida de cada uno. Constantemente comparten fotos y videos del niño, sin dejar ver su cara por cuestiones de privacidad.

Por ahora no han hablado de tener más hijos o de llegar al altar, pero hasta el momento la pareja sigue siendo una de las más firmes de la farándula nacional.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.