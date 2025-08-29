Luego de dos años de ausencia, Cradle of Filth volverá a Colombia con su gira ‘The Screaming of the Americas’. La agrupación liderada por Dani Filth presentará en la capital su nuevo álbum ‘The Screaming of the Valkyries’, considerado por la crítica como uno de los discos más intensos de su carrera.

(Vea también: Luto por muerte de mito del rock a los 70 años; estuvo detrás de varios himnos musicales)

El concierto está programado para el 2 de septiembre en el Royal Center, un escenario que se ha consolidado como uno de los preferidos por los fanáticos del metal extremo en el país. La agrupación compartirá escenario con UADA, banda estadounidense de black metal atmosférico que abrirá la velada con un ‘show’ cargado de oscuridad.

El más reciente trabajo de los británicos ha recibido elogios de medios especializados como Kerrang!. El álbum combina atmósferas sinfónicas, baterías demoledoras y letras que se sumergen en la decadencia moderna. También destacó la incorporación de Donny Burbage en la guitarra y Zoe Marie Federoff en teclados y voces, quienes aportan nuevas dimensiones al sonido clásico de la banda.

Lee También

La presentación incluirá canciones del nuevo disco como ‘To Live Deliciously’, ‘Non Omnis Moriar’ y ‘White Hellebore’, pero también clásicos que marcaron la trayectoria de Cradle of Filth: ‘Nymphetamine’ y ‘Her Ghost in the Fog”’ La combinación de nuevas composiciones con temas emblemáticos promete una experiencia única para los seguidores.

El medio señaló que Colombia siempre ha ocupado un lugar especial en las giras de la banda, pues en sus visitas anteriores las entradas se agotaron y el público respondió con una energía que el propio Dani Filth ha calificado como “ritual”. Esta nueva parada en Bogotá busca revivir ese fuego y llevarlo a un nivel superior.

Las entradas ya están disponibles en www.biciq.com, con precios desde $ 180.000 en primera fase y $ 250.000 en la segunda. La venta avanza rápidamente y se acerca al ‘sold out’, lo que confirma la expectativa que rodea el espectáculo.

Para los amantes del metal extremo, este evento no es un simple concierto. Será una ceremonia en la que los seguidores podrán sumergirse en una experiencia sonora, visual y emocional irrepetible.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.