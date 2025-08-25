La agrupación liderada por Billie Joe Armstrong, Tré Cool y Mike Dirnt fue la primera en tocar en el escenario Vive Claro Distrito Cultural, que abrió sus puertas el pasado 24 de agosto con un concierto que quedará en la memoria de miles de asistentes. El show hizo parte de ‘The Savior Tour’ y recibió a 40.000 personas que corearon cada una de las canciones del trío californiano.

En una noche que los rockeros esperaban ansiosos desde hace 8 años, tiempo en el que la banda californiana no visitó el país, afloraron las emociones de toda una generación que creció escuchando álbumes como ‘Dookie’ y ‘American Idiot’, que se convirtieron en la banda sonora de la vida de muchos jóvenes en el remate del siglo pasado y el inicio de este.

Sobre las 9:05 de la noche, con el canto de los asistentes de ‘Bohemian Rhapsody’, éxito inmortal de Queen y el famoso ‘Blitzkrieg Bop’ de The Ramones, la figura de Armstrong tomó su lugar para iniciar el épico concierto, ante las primeras gotas que caían sobre el escenario.

De inmediato, los riffs de ‘American Idiot’ llegaron para el delirio de los asistentes que sintieron ahora sí el rigor de la lluvia que apareció luego de un domingo soleado. Prosiguieron ‘Holiday’, ‘Know Your Enemy’ y ‘Boulevard of Broken Dreams’, otras de las canciones más coreadas de la noche.

Con un aguacero inesperado y entre pogos y gritos, el concierto entró en una nueva zona de clásicos. La emoción brotó con ‘Minority’, ‘Basket Case’, ‘She’ y ‘When I Come Around’, que llevó a los abrazos y al éxtasis a los presentes, que recordaron los ayeres de sus vidas.

Para cerrar una noche histórica en la capital, Billie Joe Armstrong apareció solo en el escenario para interpretar junto a su guitarra acústica el himno con el que se bajó el telón: ‘Good Ridance’. Como si se tratara de un hechizo, la lluvia cesó de inmediato y dio paso a la pirotecnia, que dio el cierre perfecto a una noche inolvidable.

Este nuevo recinto fue concebido como un espacio sostenible y multipropósito para conciertos y grandes eventos. Luz Ángela Castro, directora de OCESA Colombia, afirmó que recibir a Green Day en la inauguración demuestra que Bogotá está lista para albergar espectáculos de talla internacional.

La llegada de la agrupación significó su tercera visita al país, tras los conciertos en 2010 y 2017. En esta ocasión, el evento fue impulsado por Páramo Presenta, Move Concerts y OCESA Colombia.

El estreno del escenario no solo convocó a capitalinos. Fanáticos viajaron desde Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, mientras que visitantes de Ecuador, Perú, Panamá y México arribaron exclusivamente para presenciar la presentación, consolidando a Bogotá como destino cultural y musical.

Cada concierto en Vive Claro Distrito Cultural podría aportar más de 2,5 billones de pesos a la ciudad, además de 1.800 a 2.500 empleos temporales por evento. El sector del entretenimiento representa el 4,4 % del PIB nacional y emplea a más de 300.000 personas, con predominio de jóvenes y mujeres.

