La inauguración del estadio Vive Claro Music Center, en Bogotá, se dio este domingo 24 de agosto con el concierto de la banda de punk rock Green Day, que reunió a más de 40.000 asistentes.

Sin embargo, el evento no solo dejó comentarios por la energía de la agrupación estadounidense, sino también por las fuertes críticas en redes sociales hacia la lista de precios de comidas y bebidas dentro del lugar.

Un usuario compartió una fotografías de la carta oficial del recinto y varias personas expresaron su inconformidad con los altos costos de productos básicos como agua, cerveza y snacks.

Lista de precios del Vive Claro

Estos fueron los valores que más llaman la atención de la carta compartida en X:

Precios de bebidas en el primer show del nuevo Vive Claro 🏟️📍 GreenDay pic.twitter.com/gfhl0nF7j0 — Migue 🦦🏟️ (@Miguel_G_1_1) August 24, 2025

Cervezas

Budweiser 269 ml: 14.000 pesos.

Club Colombia dorada 473 ml: 20.000 pesos.

Póker lata 330 ml: 14.000 pesos.

Corona extra lata 269 ml: 18.000 pesos.

Tragos destilados

Tequila Cuervo 750 ml: 390.000 pesos.

Ron Viejo de Caldas 1.000 ml: 210.000 pesos.

Aguardiente Cristal Verde 1.000 ml: 190.000 pesos.

Aguardiente Amarillo 1.000 ml: 210.000 pesos.

Bebidas sin alcohol

Agua 600 ml: 10.000 pesos.

Gaseosas: 12.000 pesos.

Powerade: 16.000 pesos.

Red Bull: 15.000 pesos.

Paquetes

DeTodito: 20.000 pesos.

Papas: 15.000 pesos.

Chicles: 8.000 pesos.

Las reacciones no se hicieron esperar y varios usuarios expresaron su disgusto por los precios que allí se manejan. Algunos de los comentarios que se leyeron en X fueron los siguientes:

“Que el agua valga 10.000 en un concierto debería ser ilegal”, “Por qué la Superintendencia no interviene en precios de estos lugares”, “esos precios y dizque propina por sacar botella de un tanque”, “no están mal, igual que los del Movistar Arena, estadio u otro centro de eventos”, “carísimo”, “en el Movistar Arena los precios son del doble”.

Que el agua valga 10k en un concierto no debería ser legal. — Gallinero (@DebateGallinero) August 24, 2025

Me parece que los precios están bien, en el Movistar Arena los precios son el doble y el triple — Nelson Sabogal (@_OFFCAST_) August 25, 2025

Es más caro acá que en Europa. Qué nivel de wannabanismo. — Jairo Andrés Silva Muñoz (@jairoautomatico) August 25, 2025

Un detodito veinte lukas? 😬🥴 Agarren seriedad — Laura 👑🖤 (@LauraReinaB) August 24, 2025

Qué es el Vive Claro y por qué causó expectativa

El Vive Claro Music Center es el nuevo escenario multipropósito de Bogotá que busca convertirse en el principal espacio de entretenimiento de gran formato en la capital. Está ubicado en la zona de Salitre, entre la Calle 53, Calle 26 y Cra 60 y su capacidad es para más de 40.000 personas.

El lugar, que promete albergar conciertos internacionales, eventos deportivos y espectáculos culturales, nació de la alianza entre Claro y Ocesa Colombia, dos gigantes en telecomunicaciones y producción de eventos en la región.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol)

Su inauguración oficial fue con el concierto de Green Day, banda que celebró en la ciudad sus 30 años de trayectoria con un show cargado de clásicos.

Con este espacio, Bogotá se une a la tendencia de las grandes ciudades latinoamericanas de contar con arenas modernas y seguras para los fanáticos de la música y el entretenimiento.

