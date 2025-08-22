Bogotá está lista para vibrar al ritmo del regional mexicano con la llegada del Órale Wey Fest Mexa, un festival que marcará un hito en la escena musical colombiana.

El próximo 6 de diciembre, el Estadio Nemesio Camacho El Campín se convertirá en el epicentro de una celebración sin precedentes, encabezada por la agrupación mexicana Grupo Firme, una de las bandas más influyentes del género a nivel mundial.

Este evento, organizado por Ame Concerts y Music VIP Entertainment, promete más de tres horas de música, emociones y una experiencia que transportará a los asistentes al corazón de México.

¿Quién es Grupo Firme?

Originaria de Tijuana, México, se ha consolidado como un ícono del regional mexicano, conquistando corazones en toda Latinoamérica. Ganadores del Latin Grammy 2021 al Mejor Álbum de Música Banda, la agrupación ha roto récords de asistencia, como el del concierto en Ciudad de México, donde reunieron a más de 280.000 fanáticos.

Su regreso a Colombia, luego de su exitosa presentación en la Feria de las Flores de Medellín en 2023, es uno de los eventos más esperados del año.

Con su gira ‘La última peda’, Grupo Firme llega a Bogotá con un espectáculo renovado que incluirá sus grandes éxitos como ‘Ya supérame’, ‘El tóxico’, ‘En tu perra vida’, ‘Cada quien’ y ‘El amor no fue pa’ mí’, junto con temas de su más reciente álbum, Evolución, lanzado en mayo pasado.

Artistas invitados al concierto en Bogotá

El Órale Wey Fest Mexa no solo tendrá a Grupo Firme como protagonista, sino que contará con un cartel de 13 artistas invitados que enriquecerán la experiencia con lo mejor del regional mexicano. Entre los confirmados se encuentran:

Luis Antonio López ‘El Mimoso’.

Gabito Ballesteros.

Clave Especial.

Calle 24.

Víctor Mendivil.

Edgardo Núñez.

Majo Aguilar.

Patria Chica.

Hernán Sepúlveda.

Árath Arceo.

Moy Bobadilla.

Los HH.

Los del Roble.

Estos artistas, reconocidos en el género norteño, banda y sierreño sinaloense, calentarán el escenario antes del show principal de Grupo Firme, que cantará durante 3 horas continuas.

Precios de las boletas para Grupo Firme en Bogotá

Las entradas para el concierto están disponibles desde este viernes 22 de agosto a través de la plataforma TuBoleta.com. No habrá preventa preferencial, por lo que todos los fanáticos tendrán la oportunidad de adquirir sus boletas en la venta general, hasta agotar existencias.

Los precios de las entradas, que incluyen una amplia gama de ubicaciones en el Estadio El Campín, son los siguientes:

Norte alta oriental: 171.350 pesos.

Norte alta: 286.350 pesos.

Gramilla general: 345.000 pesos.

Oriental alta: 460.000 pesos.

Occidental alta: 481.850 pesos.

Oriental baja: 593.400 pesos.

Occidental baja: 662.400 pesos.

Palco bronce: 10’170.000 pesos (para 10 personas).

Palco plata: 13’560.000 pesos (para 10 personas).

Palco oro: 18’080.000 pesos (para 10 personas).

Palco alfombra roja: 22’600.000 pesos (para 10 personas).

Palco patrocinador: 28’250.000 pesos (para 10 personas).

Con una capacidad para más de 40.000 asistentes, el evento promete ser un lleno total, por lo que se recomienda a los interesados comprar sus entradas lo antes posible.

