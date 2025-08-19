Hace varios años se conocieron rumores que relacionaban a Jean Carlos Centeno con Marbelle, aunque nunca se confirmó que sostuvieran alguna relación amorosa entre sí.

Sobre eso, el artista vallenato habló en Semana y recordó la época en la que se le vinculó sentimentalmente con la intérprete de ‘Adicta al dolor’ y confesó que, efectivamente, llegó a sentir un profundo interés por ella.

El cantante fue directo al reconocer que hubo un sentimiento genuino en medio de esa amistad que sostuvieron hace algunos años.

“Me enamoré de ella un tiempo… Me enamoré de Marbelle, una buena muchacha, excelente persona, conocí a su mamá y a su papá. Yo creo que Marbelle y yo no tuvimos una gran relación, pero sí una gran amistad”, afirmó Centeno.

Acá, lo que dijo Jean Carlos Centeno sobre Marbelle:

El artista vallenato explicó que, a pesar de la química que existió, su juventud y falta de madurez influyeron en la manera en que se dieron las cosas entre ambos. Según relató, hubo un episodio puntual que marcó la relación y que terminó en un malentendido.

“Cuando ella me conoce, yo era muy inmaduro, demasiado inmaduro. Solamente algo que ella me dijo me ofendió y por eso, de pronto, respondí lo que respondí de manera inmadura”, relató en la revista.

Con esto dejó claro que no se trató de una pelea grave ni de una ruptura sentimental formal, sino de un desencuentro que frenó lo que pudo haber sido una relación amorosa.

Aunque no profundizó en cuál fue el comentario de Marbelle que lo incomodó, Centeno admitió que su reacción no fue la más adecuada y que, con el paso del tiempo, entendió que su respuesta fue fruto de su inexperiencia.

Pese a que los dos artistas tomaron caminos distintos en lo personal y profesional, el intérprete vallenato aseguró que guarda un enorme respeto por la cantante y que aún hoy mantiene sentimientos de admiración hacia ella.

“Es una persona a quien respeto, a quien admiro, y que cuando la veo la saludo con respeto. La sigo admirando, la veo como una gran mujer, luchadora y digna de admirar. Es una estrella de la música”, expresó Centeno.

Estas palabras dejan claro que, más allá de los rumores del pasado y de lo que pudo o no haber sucedido entre ambos, el recuerdo que tiene de Marbelle es positivo y lleno de gratitud.

Por su parte, Marbelle ha sido una de las artistas más mediáticas de Colombia, tanto por su carrera en la música como por su personalidad fuerte y sus constantes apariciones en televisión. Conocida como la ‘reina de la tecnocarrilera’, ha estado en el ojo público desde muy joven y sus romances siempre han sido muy famosos.

