El arranque de este lunes 25 de agosto marcó un punto de estrés y caos para los usuarios de Transmilenio, que se encontraron con serias dificultades para llevar a cabo sus desplazamientos pasadas las 6:30 de la mañana, en las troncales de la calle 80, avenida Caracas y avenida NQS.

Un bus varado en la avenida Caracas con calle 72, en el costado norte-sur, fue la génesis del caos y los trancones en la ciudad, que perjudicaron a miles de pasajeros que se encontraron con el sorpresivo hecho de que los buses del sistema, entres troncales diferentes, se detuvieron sin aparente razón.

En ese momento, y casi una hora después de que el bus presentara fallas mecánicas, los usuarios empezaron a descender de los articulados y a salir de las estaciones para continuar su camino a pie, tomándose la vía y creando también traumatismos para los vehículos que se desplazaban por los otros carriles.

Esa situación de emergencia hizo que Transmilenio entregara un parte oficial sobre lo sucedido. María Fernanda Ortiz, gerente de esa empresa, entregó en redes sociales un parte sobre el incidente y la afectación que causó en la movilidad de los bogotanos.

Ofrecemos disculpas a nuestros usuarios y usuarias por la novedad presentada esta mañana debido a una falla mecánica en un bus del concesionario SI 18 Suba, que afectó la operación en 4 troncales del Sistema. Las obras del Metro en la troncal Caracas hacen más retadora nuestra… pic.twitter.com/zytX3B2eFS — TransMilenio (@TransMilenio) August 25, 2025

Ortiz señaló quiere “ofrecer sinceras disculpas” a quienes se “vieron afectados por las contingencias hoy”. Ratificó la versión de que los fallos técnicos en un bus causaron la parálisis en el sistema “que bloqueó el paso total en un sentido de la troncal Caracas”.

“Como ya saben este es un punto crítico en el sistema y adicionalmente tenemos la obra de la primera línea del metro de Bogotá, que nos impone algunas restricciones adicionales en la operación”, dijo Ortiz.

Además, expresó que “por eso fue difícil que llegara la grúa que se vio afectada por la congestión de la ciudad”, y sentenció que le dieron prioridad con el acompañamiento de la Policía, sin embargo “se demoró cerca de 3 horas en llegar a mover el bus que se encontraba varado”, pese a que hicieron todo lo posible para que la contingencia se solventara lo más rápido.

Finalmente, comentó que esperan desde la compañía que esperan “que las frecuencias y los buses lleguen a su punto ideal en las próximas horas”, para que que los ciudadanos puedan desplazarse sin mayores inconvenientes por cada una de las troncales. Transmilenio mencionó en redes que “en este momento el bus ya fue retirado y se está normalizando la operación”.

