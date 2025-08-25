Casi 35.000 rockeros llegaron a las instalaciones del naciente ‘venue’ ubicado en el occidente de Bogotá y que ha tenido algunas polémicas por cuenta del terreno en el que fue construido y se pensaba que estaba en un humedal, además de las quejas de los vecinos del sector por las implicaciones de tener un espacio de eventos a pocos metros de sus casas.

(Vea también: Caos en Hip Hop al Parque: decomisaron 400 armas y policías fueron atacados)

El concierto de apertura del Vive Claro contó con los acordes de la banda Green Day, una de las más importantes de EE. UU. y con una trayectoria de casi 4 décadas en el punk-rock a nivel mundial. En medio de la lluvia que cayó, precisamente, entre la primera y la última canción, los asistentes se gozaron el toque.

Eso sí, las quejas de los vecinos por el ruido que se sentía en sus casas apareció y no les permitió descansar en la noche. También las de aquellos asistentes que manifestaron sentirse incómodos y en peligro por la estructura con la que fueron construidas las graderías de ese centro de eventos.

Lee También

En videos posteados en redes sociales se aprecian las quejas de algunas personas que sintieron que la gradería se movía más de los acostumbrado y pensando que eso podría crear peligros para quienes estaban apostados sobre esas estructuras.

Muy buen co cierto, excelente logistica (salvo la salida) y Dos apuntes:

1. Sector 120 (atras) se ve mejor que en el campin,

2. Si se mueve mucho la estructura, hubo gente que pidio bajar a preferencial y de logistica tambien unos se bajaron por el movimiento pic.twitter.com/pG2fpMda8e — Angel Sora (@gunnersito) August 25, 2025

Los asistentes apuntaron que el movimiento de las torres de luces y sonido les crearon algo de inquietud por los saltos de las miles de personas que saltaban con cada canción de la banda Green Day.

Las graderías del #viveclaro se mueven muchísimo. No es recomendable comprar ahí. pic.twitter.com/wpmfRB2g0M — Juan Sebastian Otero (@JuanSebastianOt) August 25, 2025

Ante esas preocupaciones, el Idiger entregó un mensaje en redes con el que les quiso bajar el volumen a las críticas por la estructura y el montaje del escenario, afirmando que no se presentaron afectaciones por el movimiento de los aficionados en las gradas.

Guillermo Escobar, director de esa entidad, comentó que “cerca de 35.000 personas asistieron al evento”, que contó con un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el que participaron diversas dependencias y entidades del Distrito para garantizar la seguridad de los asistentes al concierto.

Nuestro director, Guillermo Escobar, sobre el PMU del concierto de Green Day en el escenario Vive Claro:

👉 “No se registraron afectaciones en graderías. El Distrito seguirá trabajando para garantizar condiciones seguras en los eventos masivos de la ciudad”. pic.twitter.com/L5H8MfK4bs — IDIGER (@IDIGER) August 25, 2025

Luego de la evacuación del Vive Claro, las autoridades adelantaron algunas reuniones para “seguir con el proceso de valoración de las condiciones del lugar por parte del empresario, de tal manera que pueda generar condiciones completamente técnicas y seguras en función de la norma”.

Finalmente, señaló que no hubo “ninguna afectación en las graderías”, por lo que les dijo que a todos los asistentes se les garantizaron la seguridad y una evacuación controlado una vez culminó el concierto.

* Pulzo.com se escribe con Z