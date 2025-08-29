Taliana Vargas, nacida en Santa Marta, Colombia, es una de las mujeres más queridas y admiradas del país. Su nombre comenzó a sonar con fuerza en 2007, cuando fue coronada Señorita Colombia, y un año más tarde conquistó al mundo al convertirse en primera finalista de Miss Universo 2008.

Desde entonces, sigue siendo recordada como una de las favoritas del público y una de las representantes más icónicas que ha tenido Colombia en el certamen internacional.

Sin embargo, su trayectoria no se quedó únicamente en el modelaje. Taliana dio un paso firme hacia la actuación, participando en reconocidas producciones televisivas, donde demostró que su talento iba mucho más allá de la pasarela.

Hoy, además de ser una figura vigente en el entretenimiento, Taliana cumple un rol muy distinto pero igual de significativo: es primera dama de Cali, al estar casada con Alejandro Éder, actual alcalde de la ciudad. Desde esta posición, se ha dedicado a impulsar causas sociales, siempre con el objetivo de crear un impacto positivo en la comunidad.

Taliana nació en el seno de una familia conformada por Juan Sebastián Vargas y María Paulina Carrillo. Es la mayor de cuatro hermanos: Ana Laura, Juan Sebastián y Julián. Su hermano Juan Sebastián ha logrado destacarse internacionalmente como chef, siendo reconocido con estrellas Michelin gracias a su trabajo en importantes restaurantes en Miami.

¿Qué le pasó a la mamá de Taliana Vargas?

Recientemente, Taliana compartió una noticia personal que tocó profundamente a sus seguidores. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, reveló que su madre, María Paulina Carrillo, fue operada hace tres semanas para retirarle un tumor benigno en uno de sus senos.

En la grabación, la exreina mostró algunas fotografías de su madre durante su estadía en el hospital y aprovechó el momento para lanzar un mensaje de reflexión y prevención. Contó que apenas un año atrás los exámenes médicos de su madre no mostraban ninguna anomalía, pero este año el tumor ya estaba presente, lo que resalta la importancia de los controles periódicos.

“Creemos que nunca nos va a pasar, pero la realidad es otra. Gracias a los exámenes preventivos, mi mamá está bien. Apoyémonos, hablemos sin miedo y prioricemos nuestra salud”, expresó Vargas, resaltando la necesidad de perder el temor a hablar del autocuidado y de la prevención del cáncer de mama.

En medio del video la samaria contó: “Le quitaron un tomor benigno y es gracias a prevención que nos dimos cuenta. El año pasado no tenía absolutamente nada y hoy ya tenía. Tengo una amiga que me dijo que se hizo una biopsia porque hay algo que no está bien. Háblemos del tema. Cuídemos a las mujeres que están en ese proceso”.

Más allá de su faceta como actriz, modelo o líder social, Taliana Vargas ha demostrado ser una mujer comprometida con causas que trascienden lo personal. Su mensaje sobre la salud femenina y la importancia de los exámenes preventivos se suma a su labor constante en defensa del bienestar de las mujeres y las comunidades.

Hoy, Taliana no solo es recordada como una de las extreinas más queridas, sino también como una voz que inspira a cuidar la salud, a hablar sin miedo de lo que puede prevenirse y a acompañar a quienes atraviesan procesos médicos con esperanza y fortaleza.

