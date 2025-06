El actor Andrés Sandoval habló abiertamente sobre la difícil situación legal y personal que enfrenta con Katty Osorio, madre de sus dos hijos. En entrevista con el programa ‘La Sala de Laura Acuña‘, explicó cómo este conflicto ha afectado su vida y su relación con los menores.

“Durante mucho tiempo me mantuve en silencio. Por el derecho constitucional a la privacidad de mis hijos, decidí no hablar durante tres años”, comenzó diciendo Sandoval.

“Pero llegó un punto en que se dijo tanta información sin fundamento, se creó un circo mediático, un ‘show’, y personas cercanas a ella también se sumaron a eso. En toda relación hay dos versiones, y las pruebas existen. Uno puede identificar qué es real y qué está manipulado”.

El actor asegura que lleva siete años en una disputa legal, desde 2017, a pesar de que la Fiscalía archivó un proceso en su contra.

“En ese documento quedó claro que no había pruebas suficientes para acusarme o enviarme a prisión. Se me acusó de haber protagonizado un altercado en una clínica y de haber maltratado a la madre de mis hijos. Pero lo que realmente ocurrió fue que ella me hizo una escena de celos. La gente de la clínica lo presenció. Medicina Legal comprobó que quien estaba golpeado era yo: tenía rasguños en la cara y el codo morado. Aun así, cuando entraron al lugar, ella dijo que la habían agredido, y a partir de ahí comenzó el problema”.

Sandoval afirma que su batalla legal no es para quitarle los hijos a su expareja, sino para poder compartir tiempo con ellos de forma justa. “Todo ser humano tiene derecho a tener contacto con su madre y con su padre. No somos simples donantes de esperma. Los niños necesitan ambas figuras. Desde lo psicológico, ya se está evidenciando que mis hijos están desarrollando vacíos emocionales e incluso están siendo instrumentalizados”.

¿Por qué Andrés Sandoval no ha podido ver a sus hijos?

Con la voz entrecortada, Andrés relata que no ve a sus hijos desde hace más de dos meses y medio. Aunque legalmente se acordaron visitas los miércoles, viernes y fines de semana alternos, las condiciones actuales se lo impiden. “Por temas económicos, los niños fueron matriculados en colegios distritales con jornada de la tarde, y ya no los puedo ver entre semana. Solo los sábados cada 15 días, desde las 6:00 a. m. hasta el domingo a las 6:00 p. m., y aún así, siempre hay una excusa para impedirlo, me los niega y yo tengo los ‘chats’”.

El actor también comentó sobre la manipulación emocional que estaría sufriendo su hija. “Mi niña, que hoy tiene 9 años, desde los 6 ha sido expuesta a historias muy fuertes en mi contra. Hoy es testigo en un proceso legal que me afecta directamente. ¿Cómo es posible que revictimiza a una menor de esa forma? Y lo más doloroso es que su madre lo permita. Me acusan de ser un depredador, un violentador, y yo solo busco compartir con mis hijos”.

Pese a todo, Sandoval dice que aún conserva la esperanza. “He hablado con Katty y le he pedido que no busque destruirme. Nuestros hijos necesitan de ambos. No funcionamos como pareja, pero podemos ser buenos padres y ser amigos. No busco que ella me pida perdón, pero el daño que se ha hecho ha sido profundo. Me cerraron muchas puertas, aunque gracias a Dios, poco a poco se están abriendo otras”.

El actor concluyó su testimonio reafirmando su deseo de sanar, reconstruirse y dar el mejor ejemplo a sus hijos. “Quiero que vean a un papá que resurgió de las cenizas. No estoy aquí para pelear, sino para amar y acompañar a mis hijos”.

