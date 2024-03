Por: Caracol TV

En todo un lío legal están los actores Andrés Sandoval y Katty Osorio, quienes se separaron hace algunos años. Fruto de su relación quedaron María Emilia y Francesco, quienes este año cumplen 8 y 6 años, respectivamente. Ahora la salud de los menores es tema de discusión, pues el famoso denunció a su expareja por presuntamente abusar de los niños.

Todo inició el pasado fin de semana, cuando el actor Andrés Sandoval estuvo a cargo de sus hijos. El sábado en horas de la noche, supuestamente el famoso llevó a los niños por urgencias a un centro médico para determinar a través de exámenes si habían sido víctimas de algún abuso.

Esto se conoció por medio de Erika Viviana Ortega, amiga de Katty Osorio y la cual en sus redes sociales ha estado exponiendo lo que viven los menores de edad, quienes, según ella, “están siendo instrumentalizados por este tipo para seguir ejerciendo violencia sobre” la expareja.

Sobre los exámenes, Ortega aseguró que la historia médica de los menores estableció que los niños no fueron víctimas de ningún tipo de abuso o maltrato. A pesar de esto, Andrés Sandoval interpuso una demanda contra Katty Osorio por agresión a los menores.

Tras varios días en los que la situación se ha estado manejando en una comisaría de familia en Suba, hasta donde el actor llevó a los menores, estos al parecer fueron entregados a la familia de Andrés Sandoval, según las personas que apoyan a la actriz Katty Osorio, sin ningún fundamento.

Por ahora, Katty Osorio no se ha pronunciado públicamente, tan solo ha publicado algunas fotos con mensajes de SOS, contando los días que lleva alejada de sus hijos. Según Erika Ortega, la actriz no puede expresarse porque Sandoval estableció una medida legal contra ella para que no hable de él y perjudique su imagen pública.

Erika Ortega y María Salazar, hija de Katty Osorio, se han manifestado en redes sociales con el #SOSMemiyKeko pidiendo justicia y denunciando las presuntas irregularidades que llevaron a las autoridades de la comisaría de familia a entregar a los menores al actor, a pesar del dictamen médico. Aseguran que Katty Osorio teme que el ICBF intervenga retirándole la custodia de los menores y dejándosela al artista.

Por su parte, el actor Andrés Sandoval ha realizado publicaciones junto a sus hijos.

