Los actores Andrés Sandoval y Katty Osorio tuvieron una relación estable durante siete años, muestra del cariño eran las fotos que ambos compartían en sus redes sociales; sin embargo, la historia de amor llegó a su fin hace algunos años.

Fruto de su relación quedaron sus dos hijos María Emilia y Francesco, quienes este año cumplen 8 y 6 años, respectivamente.

El pasado 14 de marzo el actor demandó a la madre de su hijos por presuntamente abusar de los niños. Sandoval llevó a los niños por urgencias a un centro médico para determinar a través de exámenes si habían sido víctimas de algún abuso.

La historia médica de los menores estableció que los niños no fueron víctimas de ningún tipo de abuso o maltrato. A pesar de esto, Sandoval interpuso una demanda contra Katty Osorio por agresión a los menores y desde ese momento

La expareja de Andrés Sandoval, Katty Osorio, habló con ‘La red’ sobre por qué el actor la demandó 12 veces.

“Yo tengo la custodia sobre mis hijos desde la separación con Andrés, siempre he respetado los acuerdos con el Bienestar Familiar en cuanto al régimen de visita. No he tenido contacto con el papá de mis hijos”, dijo Osorio.